Fastighetstekniker Bygg
2025-08-28
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.
Avdelningen drift och underhåll ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder.
Verksamhetsområde byggs uppdrag består av tillsyn, skötsel, reparationer, kunduppdrag samt mindre underhållsåtgärder i Göteborgs stads skolor, förskolor, äldreboende och andra fastigheter. I enhetens uppdrag ingår att ansvara för förebyggande arbete och hantering av felanmälningar samt utföra mindre lokalanpassningar/kunduppdrag på byggnader i det geografiska området.Arbetsuppgifter
Som fastighetstekniker kommer du bidra till att underhålla och reparera våra fastigheter. Uppdraget handlar om att genomföra driftronder och arbeta med förebyggande åtgärder samt att utföra reparationer efter felanmälningar. Det kan handla om att byta kranar, reparera dörrar, lås eller vitvaror. Det kan också innebära att du handlägger mindre kunduppdrag och underhållsåtgärder. För att hantera dina arbetsorder och dylikt använder du våra administrativa hjälpsystem i datorn eller mobilen.
Nu söker vi 3 kollegor till vårt verksamhetsområde bygg. Två av dessa tjänster är tillsvidare och en är ett vikariat på 11 månader. Du kommer utgå ifrån vårt servicekontor på Gullbergsvass. Kvalifikationer
De viktigaste egenskaperna för denna tjänst är ett stort intresse för fastigheter och teknik, en vilja att arbeta tillsammans med andra och visa omtanke om våra kunder. Du tycker om att reparera och underhålla allt som kan finnas i våra lokaler. För detta behöver du vara en naturlig problemlösare.
Vi vill att du som söker tjänsten skall ha en gymnasieutbildning inom bygg- och anläggningsteknik eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Du behöver även tidigare erfarenhet inom området. Som medarbetare arbetar du för organisationens och göteborgarens bästa ur ett helhetsperspektiv. Viktigt är att du är lyhörd och tydlig med kollegor och kunder. Du arbetar med frihet under ansvar och är en kollega man tycker om.
För denna tjänst krävs B-körkort och datavana, då tjänsten innehåller viss administration.
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
