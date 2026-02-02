Fastighetstekniker
2026-02-02
Fastighetstekniker - var med och bygg upp framtidens driftorganisation i Sollentuna!
Vill du arbeta brett och tekniskt med fastighetsdrift i en verksamhet som gör verklig skillnad för Sollentunas invånare? Trivs du i en roll där du kombinerar tekniskt kunnande med service, problemlösning och ett nära samarbete med kommunens verksamheter? Då kan du vara vår nästa fastighetstekniker.
Om rollen
Som fastighetstekniker hos oss på SKAB blir du en viktig del av driftorganisationen och ansvarar för den dagliga tekniska driften av våra samhällsfastigheter. Du arbetar nära verksamheterna och säkerställer att lokalerna är trygga, funktionella och väl underhållna.
Arbetet är varierat och praktiskt, med stort fokus på tekniska system, systematiskt underhåll och god service. Du arbetar både förebyggande och avhjälpande och bidrar till att våra fastigheter uppfyller krav på arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och myndighetskrav.
Du rapporterar till driftchef och ingår i ett engagerat team där vi hjälper varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk drift, fastighetsunderhåll eller liknande tekniskt arbete. Du har god förståelse för fastighetstekniska system och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med service och problemlösning.
För att lyckas i rollen behöver du:
- Ha god teknisk förståelse och erfarenhet av fastighetstekniska system (t.ex. VVS, ventilation, el, styr- och regler)
- Vara strukturerad och noggrann i dokumentation och uppföljning
- Ha förmåga att prioritera och agera vid akuta situationer
- Trivas i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsdagar
- Vara trygg i att arbeta självständigt men också uppskatta samarbete
- B-körkort
- Svenska i tal och skrift, med god förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt
- Grundläggande IT-vana, exempelvis i fastighetssystem, ärendehantering, dokumentation och digitala ritningar
Meriterande är:
- Erfarenhet av offentlig verksamhet
- Kunskap inom energioptimering och driftuppföljning
- Erfarenhet av SBA och arbete i ärendehanteringssystem
- Kunskap om hållbar fastighetsdrift
Varför SKAB?
Vi befinner oss i en spännande fas där vi bygger upp vår egen driftorganisation, efter att tidigare ha haft driften på entreprenad. Det betyder att du kliver in i ett läge där du kan påverka från början och vara med och forma framtidens arbetssätt.
Hos oss får du:
- En roll med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas
- Arbete i ett brett fastighetsbestånd med varierade tekniska utmaningar
- En inkluderande kultur där vi stöttar varandra och jobbar nära ihop
- En arbetsgivare som värnar om balans mellan arbete, familj och fritid
- Kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling Publiceringsdatum2026-02-02Övrig information
Inför anställning genomförs bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning kan komma att krävas i framtiden.
Rekrytering sker i etapper fram till att den nya driftorganisationen startar i oktober 2026, vilket innebär att urval och tillsättning kan ske löpande under perioden.
Välkommen till Sollentuna Kommunfastigheter - där vi bygger mer än fastigheter, vi bygger framtid. Vi skapar trygga och hållbara miljöer för alla i Sollentuna, med kunden och samhällsnyttan i fokus. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tar ansvar, tänker nytt och gör verklig skillnad - varje dag. Vill du vara med och skapa rum för framtiden? Då är SKAB platsen för dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/37". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonny Wettervik 0857921256 Jobbnummer
9717444