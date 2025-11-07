Fastighetstekniker
2025-11-07
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjörns kommun, Tjörns Bostads AB i Tjörn
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Det kommunala bolaget Tjörns Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsbolag och den största fastighetsägaren inom Tjörns kommun. På Tjörns Bostads AB arbetar bland annat fastighetsskötare, lokalvårdare och fastighetstekniker. Bolaget förvaltar cirka 600 lägenheter och ett 8O-tal lokaler, som skolor, äldreboenden, LSS-boenden med flera.
Tjörns Bostads AB sysselsätter cirka 50 medarbetare. Du kommer att ingå i teamet för fastighetsskötsel med hela Tjörn som anställningsområde.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Vi söker nu tekniker/drifttekniker som vill bidra till att våra fastigheter och tekniska system ska fungerar optimalt. Du kommer att arbeta med drift, underhåll och utveckling av tekniska installationer, samt vara en viktig del i vårt arbete med trygghet och samverkan i bostadsområden.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, ansvar och service står i fokus. Som medarbetare har du tillgång till intern handledning.Kvalifikationer
Det är viktigt för oss att du trivs i en mindre organisation och har förmågan att arbeta både självständigt och i team. Som person är du trygg inom ditt ansvarsområde och van vid att samarbeta och prioritera arbetsuppgifter. Du är flexibel och kan anpassa dig efter de behov som uppstår.
Vi ser gärna att du har:
* Gymnasial utbildning inom teknik, el, VVS eller motsvarande.
* Erfarenhet av arbete med teknisk drift.
* Kunskap om styr- och övervakningssystem är meriterande.
* God datorvana
* Du skall ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska i såväl tal som i skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
För att söka denna tjänst krävs B-körkort.
ÖVRIGT
Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tbab 2025/50". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306), https://www.tjorn.se/webbplatser/tbab Arbetsplats
Tjörns kommun, Tjörns Bostads AB Kontakt
Enhetschef
Thorbjörn Bergström 0304-60 16 91 Jobbnummer
9593394