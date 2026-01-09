Fastighetsskötare/vaktmästare

Ajtte, Svenskt Fjäll- & Samemuseum / Fastighetsskötarjobb / Jokkmokk
2026-01-09


Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum är huvudmuseum för den samiska kulturen i Sverige, ett specialmuseum för fjällvärldens natur och kultur samt ett informationscentrum för fjällturismen. Ájtte ligger i Jåhkåmåhkke/Dálvvadis, i Jokkmokks kommun, strax norr om polcirkeln. Ett stort område där skogar, fjäll, myrar, älvar och sjöar möts.
Museet äger sina egna lokaler och fastighet där vi inrymmer såväl bibliotek, utställningar, medarbetare och hyresgäster.
När vår fastighetsskötare/vaktmästare nu går i pension söker vi en ny medarbetare.
Som fastighetsskötare hos Ájtte är Du ett viktigt ansikte utåt och en nyckelperson i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att våra lokaler och utemiljöer är funktionella, trygga och välskötta för besökare, medarbetare och hyresgäster. Arbetet är varierat, praktiskt och socialt och innefattar daglig drift, tillsyn, löpande skötsel och reparationer i byggnader och utomhus. Du tar emot och hanterar felanmälningar samt samverkar med entreprenörer vid behov. Rollen innebär stor frihet under ansvar och kräver god förmåga att arbeta självständigt. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Även andra arbetsuppgifter förekommer då vi är en mindre organisation.
Dina arbetsuppgifter:
• Daglig drift, tillsyn och underhåll av tekniska installationer (värme, ventilation, el- och styrsystem)
• Bidra till energieffektiv drift genom daglig uppföljning och optimering
• Rondering och kontroll av byggnader och utemiljöer
• Ansvara för mindre reparationer och felavhjälpning
• Samverka med entreprenörer och leverantörer vid underhållsarbeten mm
• Praktiska uppgifter som möbelhantering, utställningsmontage samt internservicetjänster
• Arbeta med brand, larm och säkerhetsfrågor
Vi söker dig som
• Är kommunikativ, serviceinriktad och lösningsfokuserad
• Har teknisk kompetens och förståelse för fastighetsdrift
• Tar ansvar och har hög arbetsmoral
• Är självgående och kan prioritera arbetsuppgifter effektivt
• Trivs med praktiskt arbete och en fysiskt aktiv arbetsdag

Publiceringsdatum
2026-01-09

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
• Gymnasial utbildning inom fastighetsskötsel, bygg, VVS, el eller driftteknik alternativt motsvarande erfarenhet
• Kunskap och erfarenhet att utföra och planera underhållsinsatser och reparationer
• God förståelse för tekniska system som värme, ventilation och styrsystem
• Tillgång till egen bil och B-körkort
• Har utbildningar inom brand, larm, samt röjsågs- och motorsågskort t
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är ett krav
• kännedom om samisk kultur och historia

Anställningstyp/arbetstider: Heltid
Heltid

Ersättning
Museet tillämpar individuell lönesättning.
Ansökan med CV skall ha inkommit senast den 16 februari 2026 till e-post: info@ajtte.com
Märk ansökan med Dnr: 2026/001

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: infor@ajtte.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2026/001".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ajtte, Svenskt Fjäll- & Samemuseum
Kyrkogatan 3 (visa karta)
962 23  JOKKMOKK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum

Kontakt
ledningsstöd
Pia Eriksson
info@ajtte.com
0971-17070

Jobbnummer
9676792

