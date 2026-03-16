Fastighetsskötare till Ramsele
2026-03-16
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Solatum Hus&Hem AB.
Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro!
Solatum Hus&Hem AB ägs av Sollefteå kommun och är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. Företagets affärsidé är att tillhandahålla ett tryggt boende samt ändamålsenliga lokaler, allt i trivsam miljö. Företaget har drygt 1100 lägenheter och förvaltar enligt avtal kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, brandstationer m.m. Företaget har 75-talet anställda.
Välkommen till oss!

Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare hos Solatum Hus&Hem AB kommer du att arbeta närmast kunden. Detta innebär bland annat att det blir du som ansvarar för mottagning och snabb hantering av felanmälningar från kunden. Arbetet är omväxlande med personliga kontakter med våra hyresgäster och verksamhetskunder
Du ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheter och du blir en del av ett team i område Västra som omfattar Ramsele, Edsele, Junsele och Näsåker. Din utgångsort kommer att vara Ramsele.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat tillsyn av hus och gårdar, utföra skötselåtgärder och mindre fastighetsreparationer, hantering av felanmälningar, snöröjning och halkbekämpning av entréer. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.
Beredskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att se och bemöta våra kunders behov och du vill vara med och skapa en bra boende- och verksamhetsmiljö för våra kunder. Det är viktigt att du tycker om lagarbete och är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Kunskap om vitvaror, värme- och ventilationssystem, sanitet, elsäkerhet, installationer för belysning, larm och passersystem är meriterande.
Vi vill att du har yrkesutbildning med inriktning mot fastighetsskötsel eller relevant arbetslivserfarenhet. Meriterande är även erfarenhet från hantverksyrken såsom snickeri, el och eller VVS.
Körkort är ett krav.Då vi använder modern IT- stöd i vår drift, skötsel och förvaltning av fastigheter, vill vi att du har god datorvana. Ett plus är om du kan hantering av mobilt ärendehanteringssystem. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solatum Hus&Hem AB Kontakt
Fastighetschef
Magnus Nordenmark 0620-68 28 51 Jobbnummer
