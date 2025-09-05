Fastighetsskötare till myndighet i Oskarström
2025-09-05
Bemannia söker två fastighetsskötare till ett uppdrag med start 1 november 2025. Tjänsten innebär ett år av praktiskt arbete nära kunden, med chans till förlängning. Här får du kombinera fastighetsskötsel med serviceuppgifter och bli en viktig del av vardagen för både kund och boende.
Om uppdraget
Vår kund i Oskarström har behov av två stycken fastighetsskötare till kundens kollektiva bostäder. Detta avser ett heltidsuppdrag som ska startar den 1 november 2025 och pågå till 31 oktober 2026 med chans till förlängning. Du blir anställd som konsult via oss Bemannia och hyrs ut till kunden. Arbetet sker på plats i Oskarstöm.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar fastighets- och verksamhetsanknutna uppgifter såsom kontorsservice/internservice, samla in och dela ut post, hämta och ta emot varor samt paket, bistå vid flytt och möblering, genomföra felsökningar rörande fastighet, rapportera och följa upp fel tillsammans med fastighetsägaren. Publiceringsdatum2025-09-05Kvalifikationer
minst sex månaders arbetslivserfarenhet som vaktmästare
minst sex månaders erfarenhet av fastighetsrelaterad skötsel
grundkunskaper i MS office eller likvärdigt
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 22/9
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel, kajsa.hessel@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
