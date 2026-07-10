Fastighetsskötare till myndighet i Märsta
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Om myndigheten
Nu söker vi två vaktmästare/fastighetsskötare till en statlig myndighet i Märsta. Rollen passar dig som trivs i en praktisk och serviceinriktad funktion där du får arbeta nära verksamheten och bidra till att lokaler, service och den dagliga driften fungerar på ett tryggt, effektivt och professionellt sätt
Uppdraget avser två heltidstjänster med start den 1 oktober 2026 och pågår till och med den 31 mars 2027, med möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader. Arbetstiden är måndag till fredag kl. 08.00–16.27.
• Placering: Märsta
• Omfattning: Heltid
• Period: 2026-10-01–2027-03-31
• Möjlighet till förlängning: Ja, sex månader
• Arbetstid: 08.00–16.27
• Start: 1 oktober 2026Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med fastighets- och verksamhetsanknutna tjänster. Uppdraget innebär en bred vaktmästar-/internserviceroll där du stöttar verksamheten i det dagliga arbetet och säkerställer att praktiska behov hanteras på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt.
Arbetet kan exempelvis innebära att hantera serviceärenden, enklare fastighetsrelaterade uppgifter, intern service samt andra praktiska arbetsuppgifter som uppstår i verksamheten. Du kommer att arbeta i miljöer där noggrannhet, ansvarstagande och god kommunikation är viktigt.Profil
Vi söker dig som har minst tre års arbetslivserfarenhet som vaktmästare, fastighetsskötare eller i en liknande roll. Du är praktiskt lagd, serviceinriktad och van vid att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du vara kommunikativ, flexibel och ha ett professionellt bemötande.
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
• Minst tre års arbetslivserfarenhet som vaktmästare
• B-körkort
• Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Grundkunskaper i ärendesystem
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta heltid under hela uppdragsperioden
Det är även viktigt att du kan delta på intervju under vecka 35 eller 36Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Terese Åberg terese.aberg@clwork.se 0708215052 Jobbnummer
9999976