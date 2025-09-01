Fastighetsskötare Till Lkab Fastigheter
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Fastighetsskötarjobb / Gällivare Visa alla fastighetsskötarjobb i Gällivare
2025-09-01
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare
, Kiruna
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa trygga och välskötta boendemiljöer i hjärtat av Malmfälten? LKAB Fastigheter söker nu en självgående och serviceinriktad fastighetsskötare till vårt team i Malmberget.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB FastigheterLKAB Fastigheter tillgodoser behovet av attraktiva lokaler och bostadsområden för LKAB-anställda, privatpersoner och företag på LKAB:s verksamhetsorter. Som en aktiv part i samhällsomvandlingen verkar vi för ansvarsfulla lösningar, goda relationer och skapar trygghet för våra hyresgäster.
Din roll
Som fastighetsskötare hos oss arbetar du med både drift och underhåll av våra fastigheter. Du är en viktig del i att säkerställa att våra bostäder och lokaler håller hög standard och att våra hyresgäster får snabb och professionell hjälp. Arbetet är varierande och innebär både inre och yttre skötsel, felsökning, enklare reparationer samt hantering av felanmälningar via vårt fastighetssystem. Du planerar självständigt din arbetsdag utifrån inkomna ärenden. Rollen innebär också daglig kontakt med bland annat hyresgäster, kundtjänst, kollegor inom drift och underhåll samt externa leverantörer.
Det här har du med dig
Du är självgående och lösningsorienterad med förmåga att ta ansvar och fatta egna beslut. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och bemöter både kollegor och hyresgäster på ett respektfullt sätt. Med en positiv inställning bidrar du till utveckling och en god stämning i teamet.
- Yrkeserfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande driftarbete
- Gymnasieexamen, gärna från praktiska inriktningar
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska
- B-körkort manuell växellåda
- Yrkeserfarenhet som byggnadsarbetare eller annat inom byggbranschen (meriterande)
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Vinbärsvägen 21, Gällivare
Omfattning: Heltid och arbetstiderna är vardagar kl:07.00-15.48
Kontakt: Rekryterande
chef Jonas Palo 070-317 47 39 eller jonas.palo@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9485498