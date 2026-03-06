Fastighetsskötare säsong - Hammarö-Skoghall
2026-03-06
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Nu söker vi medarbetare som kan förstärka vår verksamhet under perioden april till september 2026.
Som fastighetsskötare ansvarar du för yttre skötsel hos våra kunder och du blir en del av ett team som sköter den dagliga förvaltningen. Utöver felanmälningar kan boende och kunder beställa mindre tjänster som gäller deras utemiljö. Löpande kontakter med boende, kunder och entreprenörer är därmed en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Även hanteringen av inköp av förbrukningsmateriel och vård av egen arbetsutrustning.
Tjänsten som fastighetsskötare är ett varierat och fritt arbete under eget ansvar. I ditt dagliga arbete ingår bland annat:
• Hantera vardagliga arbetsuppgifter utefter ett avtal
• Skötsel av grönytor och bostadsgårdar
• Sedvanligt felavhjälpande underhåll efter felanmälan
• Hantera dagliga kundkontakter
Du arbetar i mobiltelefonen eller datorn med att ta emot och avrapportera ditt arbete. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du förväntas att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Du planerar själv din arbetsdag tillsammans med dina kollegor och din gruppchef.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som är nyfiken, prestigelös och hjälpsam. Vi vill att du har förmågan att se och bemöta våra kunders behov. Vi vill att du ska vara en lagspelare som ställer upp för dina kollegor. Du ska ha ett positivt förhållningssätt till ditt arbete, våra kunder och dina arbetskamrater. Det är även viktigt att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att planera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Kunskaper och utbildning inom grönyteskötsel och trädgårdskunskap är meriterande men inget krav då merparten av arbetet sker utomhus under växtxäxongen. Då vi arbetar med maskiner och motordrivna trädgårdsredskap är det en fördel om du har maskinvana sedan tidigare.
Dator och mobiltelefon är ett naturligt inslag i arbetet för alla anställda på Riksbyggen så vi ser vi att du har viss datakunskap och kan hantera datorn i jobbet. Du kommer också att ges möjlighet att utveckla dina kunskaper genom interna utbildningar.
Tjänsten kräver B-körkort för manuell växellåda och att du kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Tjänsten är en säsongsanställning under perioden april till september med placering i Skoghall men arbete på andra orter inom marknadsområdet kan förekomma. Riksbyggen tillämpar provanställning.Publiceringsdatum2026-03-06
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Jobb & Karriär/Sök jobb, sista ansökningsdag 31 mars 2026.
Tillträde under våren enligt överenskommelse.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö.
Kontakt
Om du har frågor, kontakta gruppchef Susanne Jonsson, epost: susanne.jonsson@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
