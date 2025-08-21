Fastighetsskötare/Reservdelstekniker
Vi söker Fastighetsskötare/Reservdelstekniker till Hässleholm
Börjessons Lastbilar i Hässleholm är en anläggning med service, reparationer och tvätt av Scania lastbilar. Börjessons Lastbilar jobbar med roliga uppdrag och spännande utmaningar. Vi ser med glädje fram emot att inkludera en ny kollega till vårt team i Hässleholm.
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är fördelad enligt 50% Fastighet och 50% Reservdelslager.
Som Fastighetsskötare hos oss kommer du arbeta med att sköta fastighet/tvätthall med det dagliga underhållet. I arbetet ingår städning och renhållning. Du arbetar med miljö- och arbetsmiljöhantering, samt är delansvarig för åtgärder efter miljörond.
Som Reservdelstekniker servar man våra tekniker på verkstaden med att ta fram, förplanera och beställa reservdelar och tillbehör. Man ansvarar även för lagerhållning, minimering av inkurans och inventering vid behov, samt försäljning till externa kunder och verkstäder. Vid behov hjälper du till att bemanna kundmottagning för reservdelar. I ditt ansvar ingår att hålla en hög kvalité och arbeta effektivt med service och kommunikation med kunder och kollegor.
Din bakgrund
Du har 3 årig gymnasieutbildning och gärna erfarenhet av liknande arbete. För att kunna utföra arbetet förväntar vi oss att du har kunskap om hantering av maskiner och arbetsredskap. Personliga egenskaper
Du arbetar med stort fokus på kund och service, och i ditt ansvar ingår att uppträda korrekt, professionellt, positivt och på ett förtroendeingivande. Minst B-körkort är ett krav. Du behärskar det svenska språket både i tal och skrift och gärna även engelska, då utländska kunder förekommer. Vi erbjuder
Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete i ett satsande företag. Hos oss erbjuder vi bra ersättningsvillkor i form av fast lön, samt ansvar med befogenheter. Sysselsättningsgraden är heltid. Vi är ett kvalitetstänkande företag bland annat ISO 9001 / 14001 och Swedac certifierade.
Ansökan
Om du vill bli del i vår gemenskap och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling är du välkommen att ansöka via vår karriärsida:https://borjessonkoncernen.teamtailor.com.
Sista ansökningsdag är 2025-09-30. Intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas tidigare.
Vid frågor kontakta:Servicechef Martin Carlsson,martin.carlsson@borjessonsbil.se
Läs gärna mer påwww.borjessonslastbilar.se.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Börjessons Lastbilar AB
(org.nr 556384-1120) Arbetsplats
Börjessons Kontakt
Virpi Gullstén virpi.gullsten@borjessonsbil.se Jobbnummer
