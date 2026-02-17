Fastighetsskötare med samordningsansvar
Vill du bidra till boendemiljöer där människor verkligen trivs? Trivs du i en roll där praktiskt fastighetsarbete kombineras med att leda och skapa struktur i det dagliga arbetet? Hos HSB får du nu chansen att bli en nyckelspelare som gör skillnad för både våra kunder och kollegor.
Om rollen Som fastighetsskötare med samordningsansvar har du ett övergripande ansvar för att säkerställa en högkvalitativ leverans till våra kunder. Du arbetar aktivt för att våra bostadsområden ska vara trygga, välskötta och trivsamma. Rollen innebär inget formellt personalansvar, men kombinerar praktiskt fastighetsarbete med ledning, planering och samordning för att skapa ett effektivt och strukturerat arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter i fastighetsskötseln:
Skötsel av utemiljöer såsom gräsklippning, häckklippning, trimning och plantering
Snöröjning och halkbekämpning
Tillsyn av undercentraler, enklare reparationer och löpande underhåll
Dina arbetsuppgifter i samordningen:
Leda och fördela det operativa arbetet
Stötta kollegor och skapa goda förutsättningar i de dagliga arbetsuppgifterna
Följa upp kvalitet, planering och ekonomi
Hantera administrativa uppgifter
Löpande kundkontakt med kunder, boende och styrelser
Din profil Som HSB:s ansikte utåt är du ofta den som kunderna möter först. Det är därför viktigt att du har en naturlig känsla för service, god kommunikation och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Rollen passar dig som trivs med ett fysiskt och självständigt arbete samtidigt som du uppskattar samarbete och struktur. För att nå framgång i rollen som samordnande fastighetsskötare tror vi att du:
har erfarenhet av arbete inom teknisk förvaltning och är van att hantera olika handverktyg, redskap och maskiner
är allmänt händig inom reparationer och underhållsarbete
har goda datakunskaper och en vana vid att arbeta digitalt med dator och telefon
har god fysik och behärskar svenska i tal och skrift
har erfarenhet av liknande samordningsroller
har B-körkort för manuell växellåda då resor mellan kunder ingår i arbetet
Meriterande:
Utbildning inom röjsåg, motorsåg, heta arbeten, lift och fallskydd
Erfarenhet eller utbildning som är relevant för tillsyn av undercentraler eller tekniska installationer
Vi erbjuder Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en medlemsägd organisation där våra kärnvärderingar Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan (ETHOS) är en levande värdegrund som vår arbetsmiljö präglas av. HSB är en organisation med bred kompetens och där det finns goda förutsättningar till personlig utveckling. Möjligheterna finns hos oss på HSB!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning.
Som medarbetare på HSB Mellersta Götaland får du tillgång till våra anställningsförmåner, alltifrån friskvårdsbidrag till semesterstuga i Tandådalen. Läs mer om alla våra förmåner här.
Känns rollen rätt för dig? Kul! Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-03-08, urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Har du frågor kring tjänsten kontakta Thomas Österberg, Teknisk chef Borås, 010-442 37 03. Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Moa Vestlund, HR-partner, 010-451 30 12.
Om HSB Mellersta Götaland HSB är ett kooperativt bostadsföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning samt nyproduktion utav bostäder. Vi är en helhetsentreprenör med eget fastighetsbolag och hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Hallands samt i delar av Södra Älvsborgs län.
