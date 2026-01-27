Fastighetsskötare med kundansvar - Borgholm
2026-01-27
Intresserad av att arbeta i en organisation där utveckling, sunda värderingar och eget ansvar är ledord? Har du ett genuint intresse för boendemiljöer och människor? Då kan du vara den fastighetsskötare HSB nu söker till Borgholm.
Om Rollen I rollen som fastighetsskötare har du ett helhetsansvar för leveransen ut mot kund. Arbetsuppgifterna varierar och innebär att både inre och yttre miljöer är hela, rena och trygga hos våra kunder. Exempel på vanligt förekommande uppgifter i yttre miljöer är gräsklippning, trimning, häckklippning, plantering och snö/halkbekämpning. I de inre miljöerna ingår bland annat tillsyn av undercentraler, reparationer och underhållsarbete.
Som HSB:s ansikte i bostadsområdena blir du ofta den första och mest naturliga kontakten för kunderna. Vilja och engagemang att ge professionell service samt arbeta för goda dialoger med styrelser och de boende är av största vikt i rollen. Arbetet passar dig som trivs med att arbeta fysiskt och självständigt men uppskattar samarbete och förtroendefulla relationer med kunder likväl som med kollegor.
Din profil För att nå framgång i rollen som fastighetsskötare med kundansvar tror vi att du:
• trivs i, och har erfarenhet av, ett serviceyrke. * är van att hantera olika handverktyg, redskap och maskiner. * har ett växt- och trädgårdsintresse. * är allmänt händig inom reparationer och underhållsarbete.
Utbildning för röjsåg, motorsåg, heta arbeten, lift och fallskydd ses som meriterande liksom erfarenhet och/eller utbildning som är relevant för tillsynsarbete av undercentraler.
Inom HSB är samarbete och möten med kunder, kollegor och andra kontakter oerhört viktigt. Vi söker dig som är driftig, strukturerad och kan arbeta självständigt för att bygga och förvalta goda relationer. Du ser lösningar och möjligheter och bör ha en vilja att utveckla och utvecklas samt god fysik då arbetet periodvis är intensivt. Vi sätter stort värde i dina personliga egenskaper och kommer därför att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.
Vi erbjuder Vi erbjuder ett utvecklade arbete i en medlemsägd organisation där våra kärnvärderingar Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan (ETHOS) är en levande värdegrund som vår arbetsmiljö präglas av. HSB är en organisation med bred kompetens och där det finns goda förutsättningar till personlig utveckling. Möjligheterna finns hos oss på HSB!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning.
Som medarbetare på HSB Mellersta Götaland får du tillgång till våra anställningsförmåner, alltifrån friskvårdsbidrag till semesterstuga i Tandådalen. Läs mer om alla våra förmåner här.
Känns rollen rätt för dig? Kul! Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-02-11, urval och intervjuer kommer ske löpande.
Har du frågor kring tjänsten kontakta Nathalie Åhlund, teknisk chef, 010-451 31 08. Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Gustav Stensson, HR-chef, 010-451 31 78.
Om HSB Mellersta Götaland HSB är ett kooperativt bostadsföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning samt nyproduktion utav bostäder. Vi är en helhetsentreprenör med eget fastighetsbolag och hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Hallands samt i delar av Södra Älvsborgs län.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
