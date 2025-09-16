Fastighetsskötare Lindesberg
2025-09-16
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
, Örebro
, Kristinehamn
, Västerås
, Eskilstuna
Har du erfarenhet som Fastighetsskötare och trivs med att arbeta självständigt? Vill du arbeta i ett bransch ledande förvaltningsbolag där du får stort ansvar och frihet att forma din arbetsdag?
Nu söker vi en serviceinriktad och praktiskt lagd person till vårt gäng i Lindesberg - en roll där du aktivt bidrar till vår vision om att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som Fastighetsskötare ansvarar du för en serviceinriktad och effektiv fastighetsskötsel. Du hanterar felanmälningar från hyresgäster och arbetsdagarna är varierande med olika typer av uppdrag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Säkerställa att våra boenden är trivsamma genom att det är helt, rent och funktionellt, både i och omkring husen. Du genomför regelbundna ronderingar och åtgärdar det som upptäcks.
• Felsöka, reparera och installera vitvaror - Hantera enklare VVS-ärenden - Hantera enklare el-arbeten - Hantera snickeri och målningsarbeten - Arbeta med planerat underhåll och proaktiva åtgärder - Säkerställa att brandsäkerhets krav uppfylls - Handha kundkontakt och utföra kundvård - stå för våra ledord somt vår slogan - Vi bryr oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Via mail
E-post: niclas.orre@egeryds.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare Lindesberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Egeryds Fastighetsförvaltning AB
(org.nr 556686-9581)
Bergsmansgatan 10 (visa karta
)
711 30 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Egeryds fastighetsförvaltning Lindesberg Kontakt
Platschef
Niclas Orre niclas.orre@egeryds.se Jobbnummer
9510175