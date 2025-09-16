Fastighetsskötare Lindesberg

Egeryds Fastighetsförvaltning AB / Fastighetsskötarjobb / Lindesberg
2025-09-16


Har du erfarenhet som Fastighetsskötare och trivs med att arbeta självständigt? Vill du arbeta i ett bransch ledande förvaltningsbolag där du får stort ansvar och frihet att forma din arbetsdag?
Nu söker vi en serviceinriktad och praktiskt lagd person till vårt gäng i Lindesberg - en roll där du aktivt bidrar till vår vision om att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden.

Publiceringsdatum
2025-09-16

Dina arbetsuppgifter
Som Fastighetsskötare ansvarar du för en serviceinriktad och effektiv fastighetsskötsel. Du hanterar felanmälningar från hyresgäster och arbetsdagarna är varierande med olika typer av uppdrag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Säkerställa att våra boenden är trivsamma genom att det är helt, rent och funktionellt, både i och omkring husen. Du genomför regelbundna ronderingar och åtgärdar det som upptäcks.
• Felsöka, reparera och installera vitvaror - Hantera enklare VVS-ärenden - Hantera enklare el-arbeten - Hantera snickeri och målningsarbeten - Arbeta med planerat underhåll och proaktiva åtgärder - Säkerställa att brandsäkerhets krav uppfylls - Handha kundkontakt och utföra kundvård - stå för våra ledord somt vår slogan - Vi bryr oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Via mail
E-post: niclas.orre@egeryds.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare Lindesberg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Egeryds Fastighetsförvaltning AB (org.nr 556686-9581)
Bergsmansgatan 10 (visa karta)
711 30  LINDESBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Egeryds fastighetsförvaltning Lindesberg

Kontakt
Platschef
Niclas Orre
niclas.orre@egeryds.se

Jobbnummer
9510175

