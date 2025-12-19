Fastighetsskötare Krambo
2025-12-19
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
Tycker du om att göra skillnad varje dag och gillar att arbeta utomhus?
Just nu söker vi en tillsvidareanställd till fastighetsskötselnPubliceringsdatum2025-12-19Om företaget
Krambo AB är det kommunala bostadsföretaget i Kramfors kommun.
Vårt uppdrag är att vara Kramfors kommuns bostadspolitiska verktyg för att kunna trygga bostadsförsörjningen i kommunen, påverka boendeintegrationen samt öka valfriheten och inflytandet i boendet. Vi ska ha ett aktivt samhällsengagemang och tillsammans med kommunen och andra intressenter medverka till en positiv utveckling och göra kommunen attraktivare som bostads- och verksamhetsort i regionen.
Anställningsform
Tillsvidare, provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde
Januari 2025 eller efter överenskommelseDina arbetsuppgifter
Vi söker en fastighetsskötare med känsla för service och gott bemötande.
Som fastighetsskötare kommer du under barmarkstid att arbeta med bl.a. gräsklippning, trimning, rondering utomhus och inomhus, buskbeskärning, häckklippning, ogräsrensning m.m.
Vintertid innebär arbetet handskottning/sandning, även maskinell snöröjning och sandning kan komma att ingå samt ronderingar.
I din roll som fastighetsskötare ansvarar du för skötselkvalitén inom det område du blir tilldelad och att våra hyresgäster känner sig trygga i bostadsområdet. För att trivas i rollen är du glad, positiv och gillar att arbeta utomhus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom området fastighetsskötsel eller motsvarande erfarenhet. Det är meriterande med erfarenhet av att hantera redskapsbärare, gräsklippare och övriga maskiner som används inom fastighetsskötsel. Du talar bra svenska eftersom det är viktigt för kommunikationen inom arbetsgruppen och med våra hyresgäster. Du har datorvana och fallenhet för teknik och maskiner.
För att nå resultat och lyckas i arbetet behöver du som person vara strukturerad, självgående och flexibel. Arbetet innehåller många personkontakter och nära arbete med kollegor och det är därför viktigt att du har en god samarbetsförmåga.
Till de här tjänsterna lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och eftersom arbetsuppgifterna är fysiskt krävande måste du vara i fysisk form för att klara av arbetet.
B-körkort ett krav.
Meriterande
Övriga körkortsbehörigheter
Motorsågskort
Skyliftkort
Vi värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Övrig information
Krambo har i denna rekrytering gjort medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krambo AB
(org.nr 559200-9004) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fastighetsservice, Fastighetsskötsel Kontakt
Nina Hansen Skötselchef 0612-717742 Jobbnummer
9654777