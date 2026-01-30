Fastighetsskötare/fastighetstekniker
Skurups kommun har runt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
Skurupshem AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag med rötterna i den skånska myllan. Bolaget äger och förvaltar ca 850 bostäder, samt förskolor och gruppboenden i Skurup, Skivarp, Rydsgård, Abbekås och Slimminge.
Skurupshem har även ett förvaltningsuppdrag av samhällsfastigheter (skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar, bad) som tillhör Skurups Kommun och Skurup Kommunala AB på ca 100 000 kvm .Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu en fastighetsskötare/fastighetstekniker till vårt team . Tjänsten innefattar att du har ansvar över ett antal fastigheter där du hanterar inkomna felanmälningar från hyresgäster/verksamheter . Observera att tjänsten inte innefattar grönyteskötsel.
Arbetstiden är förlagd mellan 7-16 mån-fre. Beredskap ingår i tjänsten.
Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat
• Tillsyn och skötsel av fastigheter
• Reparation, service och underhåll
• Rondering av fastigheter
• Anläggningsskötare mot brandlarmsystem
• Agera beställare
• Driva mindre projekt inom ditt ansvarsområdeKvalifikationer
Vi söker dig erfarenhet av fastighetsskötsel, kunskap inom VVS och el, arbetat och är bekväm med fastighetstekniska system, har vana att arbeta självständigt och ansvarsfullt. B körkort med manuell låda är ett krav .
Det är meriterande om du har kunskaper inom Bas2, och Vitec Teknisk Förvaltning, även har kunskaper inom bygg/anläggning.
Vi tror att du som person trivs i ett team men även att arbeta självständigt. Som person ser vi gärna att du är ansvarstagande, prestigelös, lösningsorienterad, noggrann och flexibel. Du ska ha ett ansvarsfullt och strukturerat arbetssätt. Du tar ansvar över dina arbetsuppgifter och är mån om att kvalitén är hög. Du är van vid att hålla deadlines och att hantera många olika ärenden samtidigt, med ett serviceinriktat arbetssätt.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurupshem samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurupshem tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
