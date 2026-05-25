Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Ayva Invest AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-05-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ayva Invest AB i Stockholm
, Huddinge
, Håbo
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Fastighetsskötare / Fastighetsarbetare - Stockholms län (Heltid)
Vi söker en fastighetsskötare/fastighetsarbetare för arbete inom Stockholms län. Tjänsten är på heltid och innefattar löpande skötsel, tillsyn och enklare underhållsarbeten i fastigheter samt daglig kontakt med hyresgäster.Publiceringsdatum2026-05-25Dina arbetsuppgifter
I rollen som fastighetsskötare/fastighetsarbetare kommer du bland annat att arbeta med:
Tillsyn av fastigheter och gemensamma utrymmen
Hantering av felanmälningar
Enklare reparationer och underhållsarbeten
Serviceinsatser i fastigheter enligt arbetsorder
Kontakt med hyresgäster och bemötande i vardagen
Dokumentation och rapportering av utförda arbeten
Arbetstid
Måndag-Fredag kl. 07:00-16:00
Arbetsplats
Stockholms länKravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
B-körkort
Minst 2 års erfarenhet av arbete som fastighetsskötare, fastighetsarbetare eller liknande tjänst
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God serviceförmåga, då arbetet innebär daglig kontakt med hyresgäster
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och ansvarsfullt
Meriterande
Praktisk erfarenhet inom snickeri, VVS eller el (enklare nivå)
Erfarenhet av digital felanmälan/arbetsordersystemSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: jobb@ayvaconsulting.se
Skriv i ämnesraden: Fastighetsskötare - Stockholm 2026
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
E-post: jobb@ayvaconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ayva Invest AB
(org.nr 559158-3470)
Västberga Allé 25 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms län Jobbnummer
9927381