Fastighetsskötare
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Sandviken Visa alla fastighetsskötarjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som fastighetsskötare i Kungsberget är du en viktig del av ett team som jobbar både "on och off stage". Mycket av arbetet sker under eget ansvar och det är viktigt att du är en problemlösare med stor initiativförmåga och känsla för ordning och reda. Du är en av dem som träffar våra gäster först och därför är det viktigt att du har en mycket god känsla för service.
Som fastighetsskötare kommer dina arbetsuppgifter att innefatta:
Lastmaskinskörning.
Varuhantering.
Genomföra drift och underhållsarbeten på anläggningens fastigheter, staket mm.
Verksamhetsstöd till anläggningens alla avdelningar.
Utföra egenkontroller enligt anläggningens checklistor.
Allmänt underhåll och renhållning.
Diverse andra sedvanliga vaktmästerisysslor.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Vi söker en person som är positiv, energisk och gillar att lösa problem. Du har lätt för att ta egna beslut, är självgående och kan arbeta i grupp. För att trivas hos oss bör du ha en inställning att ingenting är omöjligt och att ett bra lagarbete kan lösa allt även i motgångar. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
Körkort och tillgång till bil.
Meriterande
Kunskap inom snickeri, VVS, el eller ventilation.
Utbildning och erfarenhet av liknande arbete.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från september till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Helgjobb och beredskap förekommer. Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Carin Ryckertz, carin.ryckertz@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7909665-2126684". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017850