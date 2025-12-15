Fastighetsskötare
2025-12-15
Dina arbetsuppgifter
Vill du säkra upp och utveckla Hallstahammars kommuns fastighetsbestånd, och därmed göra skillnad för kommunens verksamheter och invånare? Brinner du service och teknik? Då kan tjänsten som fastighetsskötare till Tekniska förvaltningen vara precis vad du söker!
Som Fastighetsskötare hos Hallstahammars kommun kommer du att ha en viktig roll i att bland annat skötsel av grönytor, som gräsklippning, trädgårdsskötsel och dylikt, samt allehanda underhåll och reparationer. Du är bekväm med att prata med hyresgäster, hantera serviceordrar och hugger gärna i där det behövs. Du har ett driv, är flexibel och har lätt för att samarbeta med dina kollegor. Rullande schema för beredskapstjänstgöring under kvällar/helg kan förkomma.
Du tillhör en mångfacetterad och engagerad grupp på totalt 29 personer, och i teamet ingår bland annat tekniska förvaltare, fastighetsskötare, snickare, rörmokare, drifttekniker, larmtekniker och IT-tekniker, samt två arbetsledare. Enheten ansvarar för allt ifrån inre och yttre skötsel av kommunens fastigheter, inklusive lås, larm, passage och IT-infrastruktur till fastighetsplanering med underhållsplaner mm.
Vi söker dig som trivs med stort eget ansvar och att självständigt planera ditt arbete. Du är flexibel och tar gärna egna kreativa initiativ i det vardagliga arbetet. Vidare ser vi att du är en god lagkamrat med god samarbetsförmåga. Arbetet utförs både enskilt och i grupp, det är därför viktigt att du trivs med den blandningen. Vi ser också att du har ett stort tekniskt intresse för att trivas hos oss.
Hallstahammars kommun förvaltar cirka 62 fastigheter på totalt 160 000 kvm, vilket skapar en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö. Kommunen står inför många spännande förändringar och har flera stora projekt på gång som kommer att påverka hela kommunen. Bland annat pågår omfattande energi- och ROT-projekt, samt nybyggnationer av en ny skola, sporthall och ett äldreboende.
senast 2025-12-30.
senast 2025-12-30. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ann-Catrine Nilsson-Gärd 0733-434341 ann-catrine.nilsson.gard@randstad.se
För fackliga frågor är du välkommen att kontakta Malin Elmgren, Vision 0220-24203.
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Ansvarsområden
Felanmälningar från verksamheterna
Fastighetsronderingar
Felavhjälpande underhåll
Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
Mindre verksamhetsanpassningar
Utemiljö (snöröjning, gräsklippning)Kvalifikationer
Ett par års erfarenhet av liknande tjänst
Dina kunskaper innefattar Microsoft Officeprogram som Word, Excel, Outlook och Teams.
Du är van att hantera dator och mobiltelefon i ditt arbete
Självständighet, noggrannhet och god kommunikationsförmåga
B-körkort för manuell växellåda
Goda kunskaper i fastighetssystem (ex. Vitec, Momentum eller liknande).
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Gymnasieutbildning
Meriterande:
Anläggningsskötarutbildning brandlarm / sprinkler
Har du erfarenhet från el, bygg, ventilation eller VVS
Tidigare erfarenhet av att köra lastmaskin/redskapsbärare
Goda kunskaper i engelskaOm företaget
Hallstahammars kommun
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Ersättning
