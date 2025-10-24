Fastighetsskötare
2025-10-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
, Vallentuna
Vill du bli en del av en familjär och trivsam bostadsrättsförening med ett starkt engagemang för sina medlemmar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Brf Gräslöken söker just nu en fastighetsskötare till verksamheten i Uppsala. Ansök här!
Som fastighetsskötare hos Brf Gräslöken kommer du att arbeta i en trivsam miljö med varierande uppdrag inom både inre och yttre skötsel. Du kommer arbeta med återkommande uppgifter gällande tillsyn och felsökningar med stor frihet under ansvar.
För att lyckas i rollen har du:
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av fastighetsskötsel
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är driven, flexibel och trivs med att samarbeta. Du har ett serviceinriktat och ödmjukt bemötande gentemot både kollegor och boende, och du utför ditt arbete med noggrannhet och känsla för kvalitet.
Brf Gräslöken erbjuder dig:
Varierande och flexibla arbetsdagar
Korta beslutsvägar med möjlighet att styra ditt eget arbetssätt
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Brf Gräslöken med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
/070 290 51 16. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Brf Gräslöken:
Brf 53 Gräslöken är beläget i stadsdelen Årsta i östra Uppsala, cirka 15 minuters cykelväg från Uppsala centralstation. Föreningen omfattar 832 lägenheter i 77 hus med cirka 1 600 boende. Området präglas av en grön och välskött utemiljö med över 900 träd, 300 rabatter och 5 kilometer häckar, vilket bidrar till en trivsam och hållbar boendemiljö.
