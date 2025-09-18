Fastighetsskötare
2025-09-18
Vi är inte som andra fastighetsbolag. Vi är Balder. Vår snabba utveckling är ett resultat av investeringar såväl som kunniga och engagerade medarbetare. Framför allt, hade vi inte varit Nordens största börsnoterade fastighetsbolag om det inte vore för våra kunder och hyresgäster. På Balder sätter vi människan i fokus och söker nu en fastighetsskötare till vårt nyförvärvade bostadsbestånd i Norrköping. Vad kan vi erbjuda dig? Som fastighetsskötare hos oss erbjuder vi dig en arbetsmiljö i ett mindre team där alla får vara delaktiga att ge högsta service till våra hyresgäster. Arbetet är självständigt och du ansvarar för att planera och lägga upp ditt arbete för att på ett effektivt sätt underhålla våra hyresrätter, och samtidigt leverera en hög service. Dina arbetsuppgifter innefattar daglig tillsyn av samtliga ytor i de fastigheter som du får ansvar över. Vidare får du även utföra felanmälan varav tjänsten innefattar i huvudsak invändig fastighetsskötsel i form av felanmälan, reparationer samt kontakt med entreprenörer. Det innebär alltså att du spenderar en större del av arbetsdagen i och runt våra fastigheter. Vad kan du erbjuda oss? För att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs i mötet med människor. Relationsbyggande och service är A och O eftersom du agerar som första kontakt i relation till våra hyresgäster. Hur du har lärt dig ta hand om fastigheter är egentligen inte avgörande. Kanske har du studerat, kanske har du rustat själv hemma eller rent av byggt något? Det viktigaste för oss är att du är nyfiken och vill lära dig mer! Vissa delar av ditt arbete sker digitalt så det krävs viss datorvana/användning av iPhone. Du behöver även kunna behärska det svenska språket i tal och skrift, inneha B-körkort samt ha god fysik då tjänsten innebär ett aktivt arbete. Det är meriterande om du har kunskap inom elektriska installationer, VVS-tekniska anläggningar, ventilation samt styr- och reglerteknik. Låter det som något för dig? Tjänsten är en tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders provanställning.Vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag! Har du frågor om tjänsten så tveka inte på att kontakta rekryterare Matina Khosravian påmatina.khosravian@balder.se
När du har skickat in din ansökan kommer du få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor.
Hjärtligt välkommen till en bransch full av möjligheter! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets AB Balder
(org.nr 556525-6905), https://www.balder.se/ Jobbnummer
9514484