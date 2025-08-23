Fastighetsskötare
Osby kommun, Samhällsbyggnad / Fastighetsskötarjobb / Osby Visa alla fastighetsskötarjobb i Osby
2025-08-23
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Osby kommun, Samhällsbyggnad i Osby
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Publiceringsdatum2025-08-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är händig och har arbetat som fastighetsskötare eller vaktmästare. Du ska vara en utpräglad problemlösare som tycker det är roligt med omväxling och utmaningar.
Hos oss finns stort engagemang och vi lägger stolthet i vårt arbete. Som fastighetsskötare här kommer du att arbeta med service, underhåll och mindre reparationer i vårt fastighetsbestånd, via vårt ärendesystem, du kommer arbeta med att hjälpa och serva våra verksamheter med att se över inventarier, tex byta lysrör, montera hyllor, transport av post, omplacering av möbler, inventarier, etc. Vi ansvarar även för transport av mat, rehab, Apotekets körningar, etcetera till kommunens olika enheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* goda praktiska färdigheter inom fastighetsskötsel/vaktmästeri.
* fullgjord gymnasieutbildning.
* erfarenhet av tidigare arbete som fastighetsskötare/vaktmästare.
* god förmåga att planera och skapa struktur.
* god kommunikationsförmåga.
* god datorvana.
* B-körkort för manuell bil.
Har du tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel inom kommunal verksamhet anses det meriterande.
Du kommer arbeta i hela Osby kommun som din arbetsplats. Det innebär att du kommer möta mycket människor, både anställda i kommunen och besökare till kommunens verksamheter samt medborgare. Det är därför viktigt att du trivs i mötet med människor och vill ge god service inom ditt område men är även beredd att stötta kollegor när arbetet kräver.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "108/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Driftchef
Kristian Håkansson kristian.hakansson@osby.se 0479 528050 Jobbnummer
9472573