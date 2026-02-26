Fastighetsskötare - Sommarjobb
2026-02-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Kalmar
eller i hela Sverige
Gillar du att jobba praktiskt, vara utomhus och bidra till miljöer där människor trivs och mår bra? Då kan ett sommarjobb hos CA Fastigheter vara helt rätt för dig. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans tar hand om våra fastigheter.Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
CA Fastigheter är ett familjeföretag som med nyfikenhet, långsiktighet och småländsk smartness, har skapat värden i över 100 år.
Vi har egen förvaltning och äger och utvecklar attraktiva och hållbara hem och lokaler i tillväxtregioner - både i och utanför Sverige. Med cirka 100 medarbetare och kontor på sex orter, från Stockholm till Malmö, har vi en stark lokal närvaro. Vårt huvudkontor ligger i Kalmar.
CA Fastigheter ingår i koncernen Claesson & Anderzén AB - ett familjeägt investmentbolag som idag drivs av tredje och fjärde generationen.
Läs mer om oss på www.cafastigheter.seDina arbetsuppgifter
Som sommarjobbare i vårt fastighetsskötarteam får du ett varierande och aktivt arbete, huvudsakligen utomhus. Du bidrar till att våra fastigheter och utemiljöer är välskötta, trivsamma och inbjudande för våra hyresgäster.
Arbetsuppgifterna varierar och kan exempelvis bestå av att sköta våra grönområden med exempelvis gräsklippning och ogräsrensning, tillse att det är ordning och reda i våra miljöhus samt övrig utemiljöskötsel så som måleri, skötsel av entréer, cykelställ och sällskapsytor.
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du möter dagligen våra hyresgäster, vilket gör service och ett trevligt bemötande till en viktig del av jobbet.Bakgrund
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och tycker om att arbeta utomhus
Är serviceinriktad och trivs med att möta människorKvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av liknande arbete eller pågående studier inom fastighet, bygg eller teknik är meriterande, men inget krav.
Anställningsform
Sommarjobb (timanställning) under juni, juli och augusti
Heltid, måndag-fredag kl. 07.00-16.00
Övrigt
Sista ansökningsdag är 22 mars, men urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vårt webbverktyg.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta: Jessica Kenell, Teknisk chef 0470-726 657
Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt från mediesäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
