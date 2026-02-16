Fastighetsreparatör
LG Söderberg Bostad AB / Fastighetsskötarjobb / Örebro Visa alla fastighetsskötarjobb i Örebro
2026-02-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LG Söderberg Bostad AB i Örebro
Fastighetsreparatör till LG Söderberg Fastigheter AB
Vi söker nu en fastighetsreparatör som tillsammans med kollegor hjälper befintliga och nya hyresgäster med deras bostäder och lokaler.
Om LG Söderberg Fastigheter AB
Vi är ett familjeföretag som funnits i drygt 30 år och bygger, äger samt förvaltar fastigheter i Örebro.
Vi äger och förvaltar bostäder, butiker, kontor, industri och lager. Idag är vi 24 anställda och förvaltar drygt 1 400 lägenheter samt cirka 73 000 kvm lokalyta.
Företaget har en stabil tillväxt och fokuserar på att utveckla och investera i nya och befintliga projekt. Vårt arbetssätt genomsyras av hållbarhet - genom smarta energilösningar, miljövänliga byggmaterial och socialt engagemang.
Förvaltningen sker med egen personal, vilket ger snabba beslut, hög kvalitet och nära relationer till våra hyresgäster. Vi är medlem i Fastighetsägarna Sverige och anslutna till Fastigo.
Nu utökar vi vårt team med ytterligare en fastighetsreparatör.
Vill du bli en del av vårt härliga gäng? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Du utgår från vårt kontor i centrala Örebro och har eget ansvar för ett antal fastigheter. Det innebär att du planerar, prioriterar och genomför arbetet löpande - med stor frihet och tydlig bestämmanderätt inom ditt ansvarsområde.
Rollen är praktisk och varierad och omfattar både löpande service och förebyggande underhåll. Du är dagligen ute i fastigheterna och är en viktig kontakt för våra hyresgäster.
Tjänstens innehåll anpassas efter din erfarenhet och kompetens. Har du bred erfarenhet får du större ansvar. Har du spetskompetens inom exempelvis bygg, el eller VVS tar vi tillvara på den och anpassar rollen därefter.
Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor inom förvaltning, teknik och administration.Dina arbetsuppgifter
Daglig tillsyn, rondering och egenkontroller enligt kontrollplan
Säkerställa att fastigheterna är snygga, hela och välskötta för våra hyresgäster
Åtgärda service- och felanmälningar i bostäder och lokaler
Praktiska reparationer - allt från att byta cylinder och justera dörrar till att åtgärda en trasig list eller enklare bygg-, el- och VVS-arbeten
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Dokumentation av utfört arbete samt rapportering av avvikelser
Kontakt, beställning och uppföljning av entreprenörer
Medverkan i driftoptimering och energieffektivisering
Viss snöröjning och halkbekämpning vintertid
Vi arbetar i systemen Momentum Fastighet och Microsoft Office.
Vem är du?
Du är självgående, strukturerad och en lösningsorienterad problemlösare. Du tar ansvar för de fastigheter du förvaltar och arbetar kvalitets- och tidsmedvetet.
Du har ett professionellt och serviceinriktat bemötande, tar egna initiativ och känner dig trygg i att fatta beslut. Samtidigt trivs du med att samarbeta och bidra till god stämning i teamet.
Vi ser att du:
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har minst 3 års erfarenhet av fastighetsservice, fastighetsförvaltning eller likvärdigt praktiskt arbete
Innehar B-körkort
Meriterande:
Hantverkarbakgrund (bygg, el, VVS, snickeri)
Utbildning inom fastighetsteknik
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande roll i ett stabilt och växande bolag med korta beslutsvägar och familjär stämning.
Du får:
Eget ansvar för fastigheter
Stor frihet under ansvar
En egen välutrustad servicebil under arbetsdagen
Friskvårdsbidrag
Årlig läkarkontroll
Kollektivavtal via Fastigo
Placeringsort: Örebro
Tillträde: Enligt överenskommelse (gärna så snart som möjligt)
Omfattning: Tillsvidare, vardagar 07:00-16:00
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till: ansokan@soderberg.se
Sista ansökningsdag är söndag 8 mars 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Oscar Söderberg
019-20 99 72oscar@soderberg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: ansokan@soderberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LG Söderberg Bostad AB
(org.nr 556600-2274)
Signalgatan 3 (visa karta
)
702 44 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Oscar Söderberg oscar@soderberg.se 019209972 Jobbnummer
9745988