Fastighetsingenjör / Teknisk förvaltare
2026-01-22
Om tjänsten Uppdragsperiod: 09-feb-2026 - 31-dec-2026 med stor möjlighet till förlängning
På grund av att kundens fastighetsbestånd växer i samband med ett större förvärv, så söker vi nu en fastighetsingenjör för att stärka upp det operativa arbetet kopplat till en sammanhållen underhållsplanering.Beståndet, består av ca 1200 lägenheter samt ca 5000 kvm kommersiella lokaler fördelat på 41 byggnader.Teknikenheten, som rollen tillhör ansvarar för tekniska installationer och dess stödsystem, vilket innebär planering och styrning av drift/energioptimering och underhåll samt uppfyllande av anslutande myndighetskrav.
Rollen innefattar övergripande arbete som rör teknisk förvaltning med fokus på en effektiv underhålls-/besiktning/planering för hållbarhet och måluppfyllelse.Uppdraget innebär att ansvara för och hålla ihop det planerade underhållet inom den tekniska förvaltningen för det förvärvade beståndet på ett rationellt och effektivt sätt.Uppdraget kan även komma att breddas och omfattas av andra fastigheter som kunden äger.Arbetet sker primärt i nära samarbete inom Teknikenheten och med förvaltningsenheten. Huvudsakligaarbetsuppgifter:
• Underhållsbesiktning av beståndet.
• Upprätta underhållsplanering i fastighetssystem (Greenwiev).
• I förekommande fall projektleda utförande av underhållsåtgärder.
• Identifiera områden inom teknik, energi där det finns besparingspotential.
• Placering
• Rollens placering är på kundens kontor i Hammarby sjöstad och arbete på site är en central del av uppdraget.
• Viss del av arbetet kan och får utföras distans med regelbundna avstämningsmöten på plats.
Kvalifikationer Obligatoriska krav
• Relevant högskole-/universitetsutbildning inom teknik eller motsvarande. Fastighets-/bygg/VVS-ingenjör eller motsvarande kunskapsnivå förvärvad på annat sätt som uppdragsgivaren bedömer likvärdig
• 10 års erfarenhet av en liknande roll inom teknisk förvaltning eller närliggande inom fastighetsbranschen och med dokumenterad erfarenhet av liknande arbete.
• Dokumenterad kunskap och erfarenhet av arbete tekniska byggnadssystem, installationssystem/funktioner för VA, VVS, kyla etc.
• Goda kunskaper om lagar, bestämmelser och standarder inom teknisk förvaltning, samt inom entreprenadjuridik.
• Fördjupad och dokumenterad kunskap om, och erfarenhet av, fastighetsekonomi och tekniska, ekonomiska beräkningar, särskilt LCC-kalkylering
• Dokumenterad erfarenhet av projektering, projektledning, Installationssamordning, kvalitetsuppföljning och besiktningar.
• God IT- och administrationsvana kopplat till ett digitalt arbetssätt.
• Krav Körkort BMeriterande krav
• Erfarenhet av energieffektivisering inom bostadsföretag.
Personliga egenskaper
• Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och driver frågor hela vägen till mål
• Du kommunicerar tydligt och bygger starka, långsiktiga relationer - både internt och externt
• Med sinne för både detaljer och helhet skapar du struktur och ordning i ditt arbete
• Du är en problemlösare som både kan agera operativt och tänka strategiskt
Språkkrav
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Om arbetsgivaren Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Ersättning
