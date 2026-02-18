Fastighetshandläggare
Nu ritar vi om Stockholms tunnelbanekarta! Vill du vara med i det unika och spännande arbetet när tunnelbanan byggs ut? Nu söker vi en fastighetshandläggare till Avdelning Väst.
Om du är intresserad av samhällsbyggande och vill jobba i en miljö med mycket driv och hög kompetens är Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana rätt arbetsplats för dig.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som fastighetshandläggare blir du en viktig del i våra byggprojekt och bidrar till att utveckla tunnelbanan. Du kommer arbeta med många olika delar av vår projektverksamhet och arbetsuppgifterna är varierande.
Som fastighetshandläggare kommer du att bistå avdelningen i arbetet med markåtkomst samt att ta fram, förhandla och teckna avtal med externa parter. Du blir vår sakkunniga kontakt i fastighetsfrågor vid dialog med kommuner, exploatörer, fastighetsägare och ledningsägare som berörs av utbyggnaden.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor med frågor som rör plan- och bygglov, fastighetsbildning, servitut, nyttjanderätter och genomförande. Rollen innebär ett tätt samarbete med våra byggande projekt och ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik.
Som en del av gruppen Fastighet inom enheten Stab och samordning blir du en viktig stödfunktion till våra projekt. Gruppens uppdrag är att se till att projekten får tillträde till den mark och de utrymmen som krävs för att bygga och underhålla tunnelbanan.
Vem är du?
Du är en självgående person som trivs i en föränderlig och flexibel miljö. Samarbetet med andra faller sig naturligt för dig och du har en god strategisk blick kombinerat med en tydlig och professionell kommunikationsförmåga - både muntligt och skriftligt. Du har lätt för att skapa struktur och planera ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du kan anpassa dig när förutsättningarna förändras.
För att passa för rollen har du:
Civilingenjörsutbildning med inriktning mot lantmäteri eller samhällsbyggnad eller utbildning inom annat område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Flera års arbetslivserfarenhet varav minst 6 år inom infrastrukturprojekt
Kunskap och erfarenhet inom infrastruktur- och samhällsbyggnadsprocessen
Arbetat med förhandling och framtagande av markåtkomst- och genomförandavtal i exploaterings- eller infrastrukturprojekt i tätortsmiljö
Kunskap samt erfarenhet av fastighetsbildning
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Vi ser det som en fördel om du dessutom har:
Erfarenhet från stora projekt
Självklart har du ett intresse för vår verksamhet, att arbeta i stora projekt och för innehållet i tjänsten.
Vårt erbjudande
Hos oss får du en utvecklande roll i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete gör skillnad varje dag. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team med högt i tak och god stämning. Vi satsar på kompetensutveckling och ger dig möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. För att du ska kunna ta ansvar för din hälsa erbjuder vi friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt subventionerad sjukvård i form av kostnadsfri öppensjukvård. Här kan du läsa mer om förmånerna i vårt kollektivavtal.
Vi sitter för närvarande på Solnavägen 1E i Stockholm, men kommer på sikt att flytta ut till ett projektkontor längs den nya linjens sträckning.Så ansöker du
Låter det här som något för dig ser vi gärna att du söker så snart som möjligt. För en komplett ansökan ska du bifoga ett personligt brev och ditt CV. När du ansöker kommer du att få besvara ett antal obligatoriska frågor.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Kajsa Nilsson (Projektledare plan, miljöprövning, markåtkomst), kajsa.su.nilsson@regionstockholm.se
Välkommen med din ansökan!
Vi på förvaltning för utbyggd tunnelbana har i uppdrag att göra avstånden mindre när Stockholm blir större. Det behövs för att många nya bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm. https://www.nyatunnelbanan.se/.
Följ oss gärna på https://www.linkedin.com/company/nya-tunnelbanan/=.
