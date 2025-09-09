Fastighetsförvaltare siemens energy
2025-09-09
Dina arbetsuppgifter
Är du en driven och ambitiös person som vill utvecklas inom fastighetsförvaltning? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Vi på Randstad söker nu en Junior Fastighetsförvaltare till Siemens Energy Real Estate i Finspång. Det här är en roll för dig som vill arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö, med erfarna kollegor som stöttar dig på din resa. Du stöttar teamet i det dagliga arbetet samtidigt som du gradvis får mer eget ansvar. Rollen inkluderar bland annat att delta i spännande projekt, hantera avtal och hyresfrågor, samt vara en viktig länk mellan interna och externa kontakter. Det här är den perfekta starten för dig som vill lära dig branschen från grunden och växa tillsammans med oss.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Vid frågor eller funderingar, kontakta Talent Manager johan.lykkehammar@randstad.se
Ansvarsområden
Exempel på arbetsuppgifter:
• Stötta i förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet
• Delta i projekt och samordna enklare fastighetsrelaterade initiativ
• Hjälpa till med hantering av hyres- och avtalsfrågor
• Vara kontaktperson för hyresgäster, leverantörer och interna intressenter
• Bidra till dokumentations- och administrationsarbeteKvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, teknik, ekonomi eller motsvarande, alternativt har du arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen.
Du är nyfiken, engagerad och vill utvecklas inom fastighetsförvaltning.
Du är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra.
Du har god kommunikativ förmåga och trivs med många kontaktytor.
Erfarenhet av fastighetsrelaterade system och administration är meriterande.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
