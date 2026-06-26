Fastighetsförvaltare
Jobbusters Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-26
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Din nya roll
Nu söker vi en erfaren Fastighetsförvaltare som vill ta ansvar för teknisk förvaltning och fastighetsdrift inom ett omfattande fastighetsbestånd.
I den här rollen blir du en nyckelperson som säkerställer en trygg, hållbar och kostnadseffektiv drift av fastigheter, anläggningar och kontorsmiljöer. Du arbetar nära både verksamheten och externa leverantörer och har stor möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt, processer och leveranser.
Som Fastighetsförvaltare ansvarar du för den dagliga tekniska förvaltningen och säkerställer att fastigheterna drivs effektivt, enligt budget och uppsatta kvalitetsmål. Du följer upp leveranser och avtal samt driver kontinuerliga förbättringar inom fastighets- och facility management.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av fastigheter och tekniska system.
Säkerställa funktion och underhåll av värme, ventilation, kyla, el och säkerhetssystem.
Följa upp leveranser, kostnader och kvalitet inom ansvarsområdet.
Ta fram och följa upp driftbudget tillsammans med leverantörer.
Säkerställa leverans enligt avtalade KPI, OPI och servicenivåer.
Styra och följa upp externa leverantörer samt säkerställa avtalsefterlevnad.
Vara verksamhetens operativa kontaktperson i fastighetsrelaterade frågor.
Driva förbättringsarbete och utveckla processer inom fastighetsförvaltning.
Säkerställa tydlig kommunikation och löpande rapportering.
Företagspresentation
Vår kund arbetar för ett fossilfritt liv och samlar unika talanger som tillsammans driver verklig förändring. Här får medarbetare använda sin expertis, utvecklas, utmanas och bidra till lösningar som verkligen gör skillnad – en plats där nyfikenhet, kreativitet och passion värderas högt.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Solna, Uppsala eller Östhammar med möjlighet till hybridarbete. Start: Enligt överenskommelse Slut: 2026-12-31, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Slutförd gymnasieutbildning. Högskoleutbildning inom exempelvis fastighet, teknik eller bygg är meriterande.
Flerårig erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning och fastighetsdrift.
God kunskap om tekniska system såsom värme, ventilation, kyla, el och säkerhet.
Erfarenhet av leverantörsstyrning och uppföljning.
Erfarenhet av budgetarbete och kostnadsuppföljning.
Erfarenhet av både administrativ och teknisk fastighetsförvaltning.
Erfarenhet från Facility Management eller Real Estate Management.
Vana att arbeta med KPI, OPI och uppföljning av servicenivåer.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum – vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7978368-2073360". Arbetsgivare JobBusters Aktiebolag
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9981152