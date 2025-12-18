Fastighetsförvaltare
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige - i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter.
HSB Södra Norrland verkar i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Vi servar ca 450 bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med ett heltäckande utbud av förvaltningstjänster. HSB har också ca 2 000 hyreslägenheter i området. Till vår hjälp har vi nästan 250 duktiga medarbetare som nu behöver förstärkning i Östersund. Vi söker en person som helhjärtat vill medverka i vår fortsatta positiva utveckling.
Ansvar och arbetsuppgifter
Dina uppgifter blir att arbeta som förvaltare för bostadsrättsföreningar i Östersund med omnejd. Du ansvarar för att på ett affärsmässigt och kundorienterat sätt utveckla fastigheternas värde och våra kunders bostadsområden. Förvaltaren är en kvalificerad rådgivare till styrelsen i föreningen och säkerställer att beslut genomförs.
Traditionella förvaltningsuppgifter såsom besiktningar, lokal och underhållsprojekt, entreprenörskontakter, med mera är en stor del av jobbet. Beställningsarbeten, fakturahantering och kontakt med boende är också exempel på områden som förvaltaren ansvarar för. Du arbetar i gemensamma projekt för att genomföra åtgärder utefter underhållsplaner och med att skapa goda relationer med styrelser, boende samt myndigheter. Du kommer att planera och genomföra styrelsemöten och årsstämmor i enlighet med våra kunders stadgar. Arbetet innebär även kvällsarbete. Placeringsort Östersund, resor till närliggande orter över dagen förekommer.Publiceringsdatum2025-12-18Erfarenheter
Du har relevant utbildning och stor erfarenhet från liknande arbete. Meriterande är att du har 3-5 års branscherfarenhet inom teknisk förvaltning samt att du har haft kundansvar.
Vi fortsätter att utveckla rollen och satsar bland annat på långsiktiga planer för att stärka utvecklingen och värdet i de fastigheter som våra kunder äger. Av denna anledning ser vi gärna att du som söker har erfarenhet av upphandling inom bygg och underhåll samt att du haft ett ekonomiskt ansvar. I din roll som fastighetsförvaltare planerar du självständigt ditt arbete. Rollen kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift samt att du har god datorvana.
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är van att självständigt planera ditt arbete, är kundfokuserad och har en hög serviceförmåga. God samarbetsförmåga och förmåga att ta initiativ är förutsättningar för att lyckas i arbetet. Vidare förutsätter vi att du delar våra värderingar och att ditt agerande gentemot kunder, kollegor och medlemmar utgår ifrån dem.
Vad HSB erbjuder
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Tjänsten omfattas av I-avtalet mellan Fastigo och Unionen och inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2026-01-09 , urval kan ske löpande så vänta inte med din ansökan. Vill du veta mer, kontakta Christopher Henberg, chef förvaltargruppen, på telefon 010-303 23 66 eller christopher.henberg@hsb.se
