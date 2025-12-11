Fastighetsförvaltare
Vi söker en Fastighetsförvaltare till ett statligt ägt energiföretag.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen syftar till att säkerställa lokalförsörjning för verksamhetens medarbetare samt att effektivt förvalta koncernens fastigheter för att uppnå bästa möjliga koncernnytta och långsiktigt värde. Rollen ingår i en operativ avdelning och arbetar inom ett regionalt team tillsammans med funktioner inom både soft och hard FM. Uppdraget omfattar ansvar för lokalförsörjning, fastighetsförvaltning, budgetarbete, optimering av lokaler och energi samt samordning av aktiviteter, projekt och leverantörer inom tilldelad geografi.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Hantera interna och externa hyreskontrakt (första- och andrahands), inklusive marknadsanalys, lokalsök, nyteckning, omförhandling och avslut
Ansvara för värdering, försäkring, taxering, deklaration, samordning samt köp och försäljning av fastigheter
Optimera lokaler, hyror och energianvändning
Utföra statusbesiktningar vid tillträde och avlämning av hyrda och uthyrda fastigheter/delar av fastighet
Inhämta och analysera behov, ställa krav vid hyresgästanpassningar och PLUH-arbeten samt ta emot och driftsätta leveranser från upphandlingar, projekt och uppdrag och integrera dem i förvaltningens planer och processer
Implementera arbetsmiljö, arbetsplatskoncept, RE-handbok, RE-standard, RE-policy och RE-strategi
Administrera fastigheters livscykel
Agera fastighetsägarrepresentant och ansvara för underhålls- och förvaltningsplaner för tilldelade fastigheter
Sköta kontakter med hyresgäster på etableringsnivå
Tillsammans med hyresvärdar, leverantörer och affärsområden ta fram RE&FM-budget (OpEx och CapEx) per fastighet/byggnad
Föra regelbunden dialog med hyresvärdar för samsyn kring hyresavtal
Följa upp hyresutfall, avskrivningar, avgifter, intäkter, kostnader samt optimera REFM-kostnad och kvalitet per m2 och medarbetare
Följa upp utsläpp, energianvändning och HSE-frågor per fastighet
Följa upp verksamhet och förvaltningsbudget för att nå RE&FM-mål
Bidra till trivsel och utveckling inom arbetsgruppen samt samarbetet med hyresvärdar och hyresgäster
Vid behov utföra uppgifter för FM Soft och FM Hard Supervisor om rätt kompetens/utbildning finns
Utföra övriga nödvändiga arbetsuppgifter på linjechefs uppmaning
Delta i, föreslå och utvärdera förbättringar inom fastighetsförvaltning för RE&FM, BU och koncernen
Delta i utveckling av RE-handbok samt IT-system för fastighetshantering och relaterade processer
Föra aktiv dialog med verksamheten, vara lyhörd för förändringar och informera om beslut som berör denna
Ansvara för samordning inom tilldelade fastigheter
Vara kontaktperson för underleverantörer och entreprenörer i lokaloptimeringsprojekt, underhåll och ombyggnation
Ta emot uppdrag, projekt och entreprenader, delta vid besiktningar samt uppdatera fastighetsdokumentation och följa upp garantier
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Mångårig (>= 10 år) erfarenhet inom området administrativ fastighetsförvaltning. Det vill säga kunna hantera nedanstående huvudsakliga administrativa uppgifter inom ansvarsområdet:
• Fastighetshantering
• Fakturahantering inom ansvarsområdet
• Tillträdeshantering
• Incidentrapportering och uppföljning
• Projektarbete
• Utnyckling och kostnadsfördelning per site och BU (charge out)
• PLANON (RE uppgifter)
• DMS ritningar
• VattenFastt
• Erfarenhet av kärnkraft eller likvärd process- eller tillverkningsindustri.
Gymnasial utbildning minst 3 år,
Relevant utbildning inom administrativ fastighetsförvaltning
Meriterande
Högskoleutbildning inom området eller närliggande områdeOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
