Fastighetschef Robert Dicksons Stiftelse, Göteborg
Robert Dicksons stiftelse är en av Sveriges äldsta bostadsstiftelser, grundad 1856. Vi är en stiftelse som ska skapa möjligheter för arbetare i Göteborgsområdet, med vanliga och låga inkomster, att bo med god standard till rimliga villkor. Stiftelsen äger och förvaltar idag över 1 500 hyreslägenheter och 26 fastigheter, främst i centrala och västra Göteborg samt i Gårdsten.
Om rollen
Som Fastighetschef hos Robert Dicksons leder du vårt förvaltningsteam med ett helhetsansvar för drift, underhåll och utveckling av vårt fastighetsbestånd. Dina dagliga arbetsuppgifter är varierande där du arbetar med både operativa och strategiska frågor inom fastighetsförvaltning och ledarskap. Du förväntas bidra till stiftelsens långsiktiga mål samtidigt som du är ett nära stöd för dina medarbetare i vardagen. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD.
Arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla medarbetare inom förvaltningsorganisationen med formellt personalansvar för två förvaltare och fem bovärdar
Ansvara för budget, uppföljning av nyckeltal och ekonomiskt resultat
Ansvara och utveckla leverantörsavtal
Vara en aktiv del av ledningsgruppen och bidra till verksamheten strategiska inriktning och tillväxt
Ansvara för drift, underhåll och energioptimering av fastighetsbeståndet i nära samarbete med förvaltare
Samverka med uthyrningen för att säkerställa kundnöjdhet genom tydlig kommunikation, god hyresgästdialog och aktiv boendekontakt
Driva förbättrings- och effektiviseringsarbete, inklusive utveckling av rutiner och digitala arbetssätt
Vara delaktig i vårt hållbarhetsarbete inom social, ekologisk och ekonomisk dimension
Vara föredragande i styrelsen i frågor som rör fastighetsförvaltning och projekt
Vem du är
Vi söker en trygg ledare med bakgrund inom fastighetsförvaltning med minst fem års erfarenhet i en motsvarande roll där du är van att ta helhetsansvar för verksamheten, med personal-, budget- och resultatansvar. Du har god förståelse för de tekniska och ekonomiska sambanden inom fastighetsförvaltning och bidrar starkt med din affärsmässighet och erfarenhet av att driva förändringsarbete i tvärfunktionella team. Du besitter upphandlingskompetens, kan bedöma risker och driva investeringskalkyler och har erfarenhet av projekt.
Som ledare skapar du engagemang, struktur och riktning och trivs i en mindre organisation där du arbetar nära verksamheten med tydlig planering och uppföljning. Du är analytisk och resultatorienterad och har förmågan att lyfta blicken och driva utveckling på strategisk nivå med målet att säkerställa hög kvalitet, effektiva arbetssätt och nöjda hyresgäster. Med utmärkta kommunikationsförmågor skapar du goda samarbeten både internt och externt som i dialog med styrelse, hyresgäster och entreprenörer. I grunden ser vi gärna att du har relevant eftergymnasial utbildning inom fastighet, ekonomi eller teknik.
