Fastighetschef region Mitt - Enköping
Fortifikationsverket / Chefsjobb / Enköping Visa alla chefsjobb i Enköping
2025-10-12
Fortifikationsverket söker fastighetschef till region Mitt med placering i Enköping. Har du lång erfarenhet av strategisk utveckling och förvaltning inom fastighetsbranschen samt är en erfaren ledare? I rollen får du ansvaret över ett antal förvaltare och driftchefer inom enheten samt får det övergripande verksamhetsansvaret. Vill du vara med och bidra i vår samhällsviktiga verksamhet - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Chef i stark tillväxt och förändring
Region Mitt förvaltar fastigheter och lokaler i åtta län i Mellansverige och för att klara den starka tillväxten gör vi nu en organisationsförändring och delar in verksamheten i tre fastighetsenheter.
Den mellersta enheten omfattar Enköping, där Ledningsregementet utgör den huvudsakliga verksamheten, samt Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. I de sistnämnda länen är garnisonen i Arboga och nytt regemente i Kristinehamn framträdande delar.
Fastighetschefen får det övergripande verksamhetsansvaret för sin enhet vilket innebär ansvar för att både byggnader, anläggningar och medarbetare utvecklas enligt regionens strategi och fastställda mål.
En viktig del i uppdraget handlar om att skapa goda relationer med våra kunder vilkas verksamheter är i stark tillväxt. Du blir direkt underställd regionchefen och ingår i regionens ledningsgrupp samt leder den egna fastighetenhetens ledningsgrupp.
Vidare innebär tjänsten följande arbetsuppgifter:
• Personalansvar, samt budget- och resultatansvar för den egna enheten.
• Ansvar för att planera, styra, utveckla och följa upp fastighetenhetens verksamhet mot uppsatta mål.
• Ansvar för att förse medarbetarna med de verktyg, befogenheter och information de behöver för att nå regionens uppsatta mål.
• Ha det övergripande ansvaret för upphandling, avrop och uppföljning av köpta tjänster inom uppdraget.
Vi söker dig som har följande:
• Högskole- eller universitetsutbildning med relevant inriktning alternativt annan utbildning vi bedömer lämplig.
• Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare och chefer i en komplex och föränderlig verksamhet.
• Goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem.
• Flerårig erfarenhet från chefsbefattning med personal- och ekonomiansvar.
• Erfarenhet av budget-, resultat- och prognosarbete från bygg- eller fastighetsbranschen.
• Mycket goda kunskaper muntligen och skriftligen i svenska språket.
• Körkort, klass B.
• Svensk medborgare.
Det är meriterande med utbildning inom ledarskap. Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av arbete i statlig myndighet eller försvarssektorn samt erfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vi kommer att genomföra tester i urvalsarbetet. Vi söker nu dig som är en tydlig och engagerad ledare som skapar förutsättningar för sina medarbetare. Du har ett intresse för ledarskapsfrågor, skapar goda relationer och är professionell i ditt agerande. Du är också strukturerad och van att följa upp resultat och medarbetare. Du uppfattas som lugn och stresstålig med god samarbetsförmåga samt är analytisk i ditt sätt att agera och besluta. Du behöver också ha en hög säkerhetsmedvetenhet.
Vi söker dig med stort intresse för fastigheter, som vill bidra med din kompetens i vår starka tillväxt!
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Enköping. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2 november 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi använder tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef, regionchef Jan-Olov Hedqvist 010-44 44 243 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
