Fastighetschef
Högskolan i Gävle / Chefsjobb / Gävle Visa alla chefsjobb i Gävle
2026-07-14
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Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
Flexibelt arbetssätt Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för fastighet och service har till uppdrag att processleda och samordna processer och resurser kopplade till lokalförsörjning, fysisk infrastruktur samt fysisk säkerhet, och avdelningen omfattar nio medarbetare. I det dagliga arbetet ingår att tillsammans med medarbetarna tillse att studenter och personal kan verka i attraktiva och innovativa lokaler som är ändamålsenligt anpassade till Högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet. Högskolan i Gävle äger inga fastigheter. I stället ingår det i chefsuppdraget att förvalta, underhålla och utveckla lokalbeståndet i samarbete med fastighetsägarna, samt att tillse att den dagliga serviceverksamheten upprätthålls med hög kvalitet.
Ett utvecklingsområde är att tillsammans med medarbetare och chefskollegor driva frågor rörande digitalisering och lokaleffektivitet. Den fysiska och psykosociala utformningen av campus ska bidra positivt till hög trivsel och god hälsa för studenter och personal, samt till ett levande campus.
Fastighetschefen har ett övergripande ansvar att strategiskt och operativt utveckla, effektivisera och leda verksamheten inom avdelningen för fastighet och service. Som chef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar och bidrar till att Högskolans strategiska mål uppfylls. Vidare företräder du verksamheten internt och externt. Fastighetschefen är direkt underställd högskoledirektören och ingår i verksamhets- och ledningsstödets ledningsgrupp. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs att du har erfarenhet av chefsuppdrag, gärna inom liknande verksamhet. Du har god förmåga att organisera och strukturera verksamheten liksom att vara en tydlig arbetsgivarföreträdare. Du har även förmåga att skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål, och du är trygg i din ledarroll.
Det är en stor fördel om du har erfarenhet från fastighetsbranschen och kunskaper om hyresjuridik och offentlig upphandling. Även erfarenhet av fastighetsekonomi, avtalshantering och förhandling är meriterande.
Som person är du en relationsbyggare och god kommunikatör, och du har lätt för att samarbeta med andra. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är nödvändig. Du är lösningsorienterad med förmågan att motivera dina medarbetare och skapa ett gott arbetsklimat. Du är ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad med förmåga att ta ett mottagarperspektiv.
Vi lägger särskild vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Det kan bli aktuellt med provanställning. Kontaktuppgifter för detta jobb
Micael Melander
Högskoledirektör
Tfn: 073-443 39 49
Mejl: micael.melander@hig.se
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Gävle
(org.nr 202100-2890), https://hig.se/
Kungsbäcksvägen 47 (visa karta
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801 76 GÄVLE Arbetsplats
Högskolan i Gävle Kontakt
Anna Eriksson, Sveriges Lärare 026-648500 Jobbnummer
10001949