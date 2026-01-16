Fastighetschef
Arvika Pastorat / Chefsjobb / Arvika Visa alla chefsjobb i Arvika
2026-01-16
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvika Pastorat i Arvika
Fastighetschef - tillsammans förvaltar vi rum för tro, liv och gemenskap.
Vill Du vara med och tänka nytt och utveckla våra fastigheter?
Arvika pastorat söker en engagerad och trygg fastighetschef som vill vara med och leda arbetet med att vårda, utveckla och framtidssäkra våra kyrkor och andra byggnader.
Vi söker Dig som har en förståelse för våra fastigheter med stort kulturhistoriskt värde och som samtidigt är en plats för gudstjänster och livets stora händelser.
Vi söker Dig som är van att leda och uppmuntra medarbetade, då Du blir chef för kyrkvaktmästare och församlingsvärdar.
Ditt uppdrag
Som fastighetschef hos oss har du en central roll. Du arbetar både strategiskt och operativt och är en del av pastoratets ledningsorganisation. Tillsammans med kyrkoherde, ledningsgrupp och kyrkoråd bidrar du till de långsiktiga vägval som rör våra fastigheter, kyrkor och församlingsmiljöer.
Du får både en strategisk som rådgivande roll.
I ditt uppdrag ingår att:
leda, utveckla och samordna fastighetsorganisationens arbete
ansvara för underhållsplanering, drift, myndighetskrav och egenkontroll.
säkerställa att lokalförsörjningsplan och långsiktiga underhållsplaner omsätts i praktiskt genomförande.
bereda upphandlingar och följa upp avtal i enlighet med Svenska kyrkans riktlinjer och pastoratets delegation.
arbeta nära kyrkoherde, kyrkoråd och övriga chefer för att våra lokaler ska stödja och möjliggöra pastoratets grundläggande uppgift.
företräda pastoratet i kontakt med entreprenörer, myndigheter och samarbetspartners.
fatta beslut inom din delegation och bidra till god ekonomisk styrning.
skapa struktur, ordning och trygghet i arbetet med både personal och fastigheter.
aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och energieffektivisering.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning inom fastighet, bygg, VVS, energisystem, miljö eller liknande.
erfarenhet av fastighetsförvaltning, projektledning och upphandling.
förmåga att arbeta långsiktigt, strukturerat och budgetmedvetet.
förståelse för eller erfarenhet av arbete i en offentligt finansierad eller idéburen organisation.
god förmåga att planera, leda och följa upp både arbetssätt och människor.
förmåga att skapa god arbetsmiljö i enlighet med arbetsmiljölagen.
god IT vana och erfarenhet av fastighetssystem.
Meriterande erfarenheter är:
arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
arbete med kyrkotillhöriga miljöer.
kunskap om BBR, PBL, AML, LSO och branschstandarder inom upphandling och fastigheter.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt avtal.
Tjänstgöringsort: Arvika. Tjänstgöring kan även förläggas till annan lämplig plats inom pastoratet.
Din personlighet
Som person kombinerar du ledarskap och lyhördhet med en trygg närvaro. Du skapar struktur även när vardagen är bred och komplex, och du har lätt att samarbeta med både medarbetare, förtroendevalda och entreprenörer.
Du ser våra fastigheter inte bara som byggnader, utan som viktiga rum för mening, tradition, tröst och hopp.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker Dig som har goda sociala och kommunikativa färdigheter.
Värdegrund och kyrklig förankring
Vi söker dig som bär en sund och respektfull värdegrund, och som känner dig hemma i den ideologi, människosyn och samhällsroll som Svenska kyrkan står för.
För tjänsten behöver du känna lojalitet med kyrkans uppdrag, som bärs av kristen tro och etik.
Vi förutsätter medlemskap i Svensk kyrkan.
Vi erbjuder
Hos oss får du en vardag som både är meningsfull och varierad. Du blir en viktig del av ledningsorganisationen och du får goda möjligheter att påverka hur pastoratets fastigheter utvecklas, både idag och i framtiden.
Ditt arbete bidrar direkt till att skapa trygga och hållbara miljöer för gudstjänster, möten, sorgearbete, glädje och gemenskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: arvika.rekrytering@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Pastorat
(org.nr 252004-7966)
Cisterngatan 25 (visa karta
)
671 23 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika pastorat Kontakt
Kyrkoherde
Charlotte Mackenrott charlotte.mackenrott@svenskakyrkan.se 0570728289 Jobbnummer
9689809