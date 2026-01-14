Fastighetsansvarig till Ernst Rosén, Göteborg
Ernst Rosén är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Med kunden närmast hjärtat utvecklar vi våra hus, kvarter och medarbetare. Vi arbetar medvetet och engagerat för att skapa hållbara värden som gör livet rikare för våra hyresgäster - idag och imorgon.
Rollen
Som Fastighetsansvarig ansvarar du för löpande hyresgästärenden, skötsel och underhåll av ett tilldelat fastighetsområde. Du är den självklara kontaktpersonen för hyresgäster och ser till att våra fastigheter är trygga och väl omhändertagna.
Rollen är både relationsskapande och praktisk. Du arbetar med skötsel, reparationer och ronderingar, samtidigt som du har en nära dialog med hyresgäster, entreprenörer och dina kollegor. Du arbetar proaktivt, identifierar förbättringsmöjligheter och bidrar till att vidareutveckla fastigheterna och hyresgästernas trivsel.
I rollen ingår bland annat att
• Hantera serviceanmälningar via ärendehanteringssystem, mail och telefon.
• Ansvara för in- och utflyttningar, besiktningar, nycklar, passersystem och digitala bokningssystem.
• Utföra löpande underhåll, reparationer samt tillsyn och skötsel av dina fastigheter.
• Samordna och följa upp beställningar, skador och avtal med externa entreprenörer.
• Genomföra ronderingar och löpande myndighetskontroller.
• Avhjälpa enklare fel i tekniska installationer tillsammans med kollega som är ansvarig för Energi & Teknik.
• Göra beställningar av material och tjänster och delta i det årliga budgetarbetet.
Vad önskar vi av dig?
Vi söker dig med erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande roll. Du har god vana att arbeta i digitala fastighets- och ärendehanteringssystem. Fastighetsrelaterad utbildning är ett plus, liksom hantverkskompetens inom exempelvis snickeri, rör, målning eller plattsättning. Som person är du ordningsam, strukturerad och har ett starkt ansvarstagande för både fastigheter och hyresgäster. Du är serviceinriktad, trygg i kontakten med människor och kommunicerar professionellt i alla situationer.
Du är lösningsorienterad, händig och tar egna initiativ - du vågar ifrågasätta, testa nya arbetssätt och bidra till förbättringar. Samtidigt är du en positiv lagspelare som värdesätter samarbete och inkludering.
Vi erbjuder
Vi verkar i en spännande bransch där vi har möjlighet att göra skillnad. Vi är en arbetsplats med härlig gemenskap, där vi alla delar uppfattningen om att nyckeln till framgång är att vi gör saker tillsammans och tar vara på varandras unika kompetenser och erfarenheter. Du erbjuds en varierad arbetsvardag med stor möjlighet till utveckling både i din roll och i bolaget som stort. Vi är en trygg arbetsgivare där våra medarbetares välmående och samarbete är viktiga delar för oss och för vår företagskultur.
Om oss
Ernst Rosén AB är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Vi grundades 1952 av byggmästaren Ernst Rosén, och idag är fjärde generationen verksam i bolaget. Med hyresgästen i fokus äger, förvaltar och utvecklar vi bostäder och lokaler i Göteborg med omnejd och har 2 370 lägenheter och 40 000 kvm kommersiellt. Utöver detta planerar och driver vi projekt för nyproduktion som bidrar till stadens utveckling. I koncernen ingår även välkända destinationer som Nääs Fabriker, Barsebäck Resort och Vallda Golf & Country Club, samt delägarskap i Aranäs och Örgryte Bostad. Läs mer på: www.ernstrosen.se
Ansökan
Låter detta som ett jobb för dig? Varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar vi med Jerrie. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Cecilia Jarlsmark på 0723-05 33 43, cecilia.jarlsmark@jerrie.se
eller Helena Bruman på 0735-40 52 62, helena.bruman@jerrie.se
. Du ansöker med bifogat CV på jerrie.se. Urval sker löpande så ett tips är att söka tjänsten så snart som möjligt. Annonsen ligger ute tills rollen är tillsatt. (Rekryteringsprocessen tar en paus under jul och nyårshelgerna och tas upp igen den 7 januari.)
