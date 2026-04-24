Fastighetsansvarig
Angero Sala I AB / Fastighetsskötarjobb / Sala Visa alla fastighetsskötarjobb i Sala
2026-04-24
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Angero Sala I AB i Sala
Vi söker en fastighetsskötare i Sala som trivs med att ta ansvar och ge service.
Om rollen
Som fastighetsansvarig hos oss är det du som ser till att allt fungerar som det ska. Du är den person som våra hyresgäster möter i vardagen och den som har bäst koll på husets skick. Din roll är en blandning av praktisk problemlösning, administration och sociala kontakter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tillsyn och fastighetsskötsel: Du går regelbundna ronder för att säkerställa att fastigheterna är hela, rena och välkomnande.
Felanmälan: Du tar emot, prioriterar och åtgärdar felanmälningar - antingen på egen hand som fastighetsskötare eller genom att beställa tjänster från våra samarbetspartners.
Visningar: När vi har lediga lokaler är det du som visar upp dem för potentiella hyresgäster och berättar om husets möjligheter.
Entreprenörskontakt: Du agerar beställare och följer upp arbetet när externa hantverkare är på plats.
Vem är du?
Vi letar efter dig som är en trygg "doer". Du ser vad som behöver göras innan någon annan gör det och du tar stolthet i att leverera bra service. Eftersom rollen kräver att du kan hantera husets system, behöver du ha en stabil teknisk grund.
Vi söker dig som har:
Teknisk bakgrund: Du har erfarenhet av fastighetsdrift, hantverksyrken eller annan teknisk bakgrund som gör att du förstår hur en byggnad fungerar.
Servicekänsla: Du är kommunikativ och trivs med att träffa människor. Du förstår att din insats är avgörande för att hyresgästen ska trivas.
Ordning och reda: Du är strukturerad och har lätt för att hantera dokumentation och administrativa system för felanmälan.
Prestigelöshet: Ingen uppgift är för liten eller för stor - du hoppar in där det behövs för att lösa dagen för kunden.
Varför jobba hos oss?
Vi erbjuder en självständig roll med stort förtroende. Hos oss får du vara med och vårda och utveckla våra fastigheter i ett team där vi stöttar varandra. Vi satsar på våra medarbetare och ser till att du har de verktyg och den kunskap som krävs för att du ska kunna göra ett riktigt bra jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: info@angero.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökning jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Angero Sala I AB
(org.nr 559306-7308) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9875700