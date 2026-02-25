Fastighets- och servicechef
2026-02-25
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
Fogdaröd
Om Fogdaröd
Fogdaröd är en unik och idéburen verksamhet med över hundra års erfarenhet av omsorg, vård och utbildning. Vi verkar i en naturskön miljö mitt i Skåne, omgivna av park, skog och vatten. Hos oss bedrivs LSS-boende, HVB-verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatri, stödboende, daglig verksamhet och Karolinaskolan med internat.
Som idéburen organisation drivs Fogdaröd utan vinstintresse. Varje krona återinvesteras i våra miljöer och i utvecklingen av stödet till dem vi finns till för. Vår värdegrund vilar på trygghet, glädje, delaktighet, tillit och ansvar, och vår vision är tydlig: Vi skapar en trygg plats för ett gott liv - nu och i framtiden.

Om tjänsten
Som Fastighets- och servicechef har du ett övergripande ansvar för drift, service och utveckling av Fogdaröds fastigheter och servicefunktioner. Tjänsten kombinerar strategiskt ledarskap med ett närvarande, praktiskt arbete i verksamheten.
Serviceområdet omfattar kök, städ och konferens, vilket innebär att du leder ett brett och viktigt stödteam som skapar förutsättningar för god kvalitet i hela organisationen.
Tjänsten är uppdelad i:
50 % ledning och utveckling av fastighet och service
50 % verksamhetsnära arbete i fastighets- och serviceteamet
Detta ger dig en unik möjlighet att både forma Fogdaröds långsiktiga utveckling och samtidigt vara nära verksamheten i vardagen.
Dina ansvarsområden
Ledning - 50 %
Leda, utveckla och följa upp fastighets- och serviceavdelningen inklusive kök, städ och konferens.
Driva strategiskt arbete inom långsiktig fastighetsplanering och framtida utvecklingsbehov.
Ansvara för budget, ekonomisk uppföljning, personaladministration och arbetsmiljö.
Utveckla arbetssätt, rutiner och processer för hög kvalitet och effektivitet.
Ledamot i ledningsgruppen.
Verksamhetsnära arbete - 50 %
Delta i den dagliga driften inom fastighet, park, kök, städ och konferens, med fokus på fastighet och parkarbete.
Säkerställa funktionella, trygga och väl underhållna fastigheter och servicefunktioner.
Medverka i kvalitetskontroller och uppföljningar ute i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet inom fastighetsförvaltning.
Dokumenterad ledarerfarenhet.
Praktisk erfarenhet av driftarbete eller fastighetstekniska uppgifter.
God kunskap om lagar och regler inom fastighetssektorn.
Mycket god förmåga att planera, prioritera och skapa struktur.
Goda IT-kunskaper och trygghet i digitala system.
B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad, beslutsmässig och stresstålig.
Närvarande och engagerad i vardagen.
Lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut.
Kommunikativ och tydlig, med god förmåga att skapa relationer.
Lyhörd och ansvarstagande i mötet med både medarbetare och kunder.
Engagerad i hållbarhet och långsiktig utveckling av våra miljöer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Senast den 10 mars.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
