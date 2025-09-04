Fasadputsare, Putsare, Fasadarbetare, Murare
Sweden Bygg & Konsult AB / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2025-09-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sweden Bygg & Konsult AB i Göteborg
Sweden Bygg utför byggentreprenader inom fasadrenovering, murning, putsning, betong och balkonger. Ett glatt team med kärlek till yrket som levererar högkvalitativa och kostnadseffektiva projekt till utlovad tid.
Nu söker vi putsare med erfarenhet och kunskap, som vill vara med och bidra i både renoverings- och nyproduktionsprojekt i Göteborg.
Du trivs med att arbeta i grupp, är flexibel och har ordning och reda. Du är noggrann och strävar alltid efter hög kvalitet i ditt arbete.
Erfarenhet av putsningsarbeten är ett krav.
Start omgående eller så snart som möjligt.
Din ansökan vill vi ha så snart som möjligt, då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan mejlas till jobb@swedenbygg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Mejla CV och personligtbrev på mejl jobb@swedenbygg.se
E-post: jobb@swedenbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fasadputsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweden Bygg & Konsult AB
(org.nr 556970-7275) Jobbnummer
9491398