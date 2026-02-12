Farmaceutisk utredare
E-Hälsomyndigheten
2026-02-12
, Stockholm
Är du farmaceut med ett intresse för verksamhetsnära systemförvaltning och utveckling? Drivs du av att göra nytta och påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
I rollen som utredare hos oss arbetar du i ett tvärfunktionellt agilt team tillsammans med systemutvecklare, testare och krav- och verksamhetsanalytiker som löpande levererar värde. Du bidrar med din verksamhetskunskap i det dagliga arbetet, driver utredningar och hanterar ärenden som kommer till teamet.
Du arbetar nära dina kollegor och ni ansvarar gemensamt i teamet för att förvalta och vidareutveckla produkter och tjänster inom läkemedelsområdet. Du får även möjlighet att delta i större utredningar över teamgränserna. Vi driver utveckling tillsammans för att skapa våra framtida digitala hälsodatalösningar med mål att förbättra vardagen för både patienter och personal inom vård och apotek.
Du tillhör läkemedelsavdelningen som har ansvar för att utveckla och tillhandahålla digitala tjänster för att möjliggöra en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering.
Om dig
Vi söker dig som är samarbetsinriktad och har lätt för att bygga relationer. Det är en självklarhet för dig att själv ta ansvar för ditt arbete och att driva processer framåt. Du har god förmåga att hantera komplexa frågor utifrån ett helhetsperspektiv, du kommer med mycket idéer och har en flexibel inställning i din yrkesroll.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom farmaci
• flerårig erfarenhet av farmaceutiskt arbete
• aktuell erfarenhet av verksamhetsutveckling.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av verksamhetsnära systemförvaltning.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av enhetschef Anna Sandell, 010-458 6264.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av hr-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 2 mars. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare E-Hälsomyndigheten
Arbetsplats

E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten Jobbnummer
