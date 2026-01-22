Farmaceut Norrbotten
2026-01-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Haparanda
eller i hela Sverige
Vi har fått in flera spännande konsultuppdrag för dig som farmaceut i Norrbotten. Här väntar uppdrag från kust till fjäll, där midvinterljus, gränshandel och stark industripuls sätter tonen för apoteksvardagen. Behoven sträcker sig från maj-oktober, men möjlighet att endast arbete under sommaren.
Om uppdragen
I Norrbotten har vi uppdrag i allt från större städer till mer avlägsna samhällen, där säsongsflöden påverkar kundtryck. De olika apoteken präglas av stabila apoteksteam och som nu vill säkra sin planering för att kunna erbjuda tillgänglig service året runt.
Ditt uppdrag
Som konsult blir du en viktig del av apoteksteamet och arbetar med recepthantering, rådgivning och egenvård. Vi berättar gärna mer om uppdragens detaljer vid ett första samtal.
Vi söker dig som
• Är legitimerad apotekare eller receptarie.
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Gillar att möta människor och bidra till deras hälsa.
• Har erfarenhet av öppenvårdsapotek (meriterande, men inget krav).
Om Talangbron
På Talangbron brinner vi för att skapa rätt matchning mellan arbetsgivare och farmaceuter. Vi är specialister på rekrytering och bemanning inom farmaci och samarbetar med några av branschens mest välkända aktörer. Hos oss får du en trygg, flexibel och personlig lösning med din utveckling i fokus.
Vi erbjuder
• Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
• Stöd och vägledning genom hela processen.
• Ett nätverk av nya karriärmöjligheter inom farmaci.
• Resa/boende vid behov (vid längre avstånd).
Låter det intressant?
Låter det intressant?

Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
