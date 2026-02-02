Farmaceut
2026-02-02
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om apotek Mölndals sjukhus
Apoteket Mölndals sjukhus ligger centralt i huvudentrén, där vi är ett team på fem personer som tillsammans skapar en trygg och hållbar bemanning genom tydliga ansvarsområden. Som en del av samma apoteksgrupp som Apoteket Mölndal Galleria ingår även arbetspass där, vilket ger dig variation och fler kollegor att samarbeta med. Tjänsten är deltid på 35 h/vecka.
Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för de lokala apotekens öppettider: Vardagar 08.00-18:00 & helger stängt.
Öppettider Mölndals Galleria: Vardagar 10:00-20:00 & helger 10.00-17.00.
Din roll
Våra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om rådgivning, receptexpedition och egenvård, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte.
Som farmaceut med möjlighet till varuansvar kommer du att ha en central roll i läkemedelshanteringen i butik och lager. Du ansvarar för att läkemedel finns tillgängliga, att förvaring och dokumentation följs samt att kunder och kollegor får professionellt stöd i läkemedelsfrågor. Rollen kombinerar kundnära arbete med administrativa och logistiska uppgifter.
Vad du kommer göra hos oss
Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och fokus på patientsäkerhet.
Bidra till kvalitet och kunskapsdelning genom att samarbeta nära med kollegor och hålla dig uppdaterad om sortiment och kampanjer.
Säkerställ effektiv läkemedelshantering - från beställning och mottagning till lagerstyrning, varuansvar, förvaring och temperaturkontroller.
Ansvara för dokumentation och rutiner, inklusive avvikelser, inventeringar, kvalitetskontroller och stöd vid inspektioner vid behov.
Utveckla verksamheten genom att bidra med idéer som förbättrar både arbetsvardagen och kundupplevelsen.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel.
För att lyckas i rollen som varuansvarig ser vi gärna att du jobbat i en liknande roll eller har tidigare erfarenhet från varuhantering eller lagerhantering men det är inget krav.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team.
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.

Publiceringsdatum 2026-02-02
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
