Familjerättssekreterare
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare. När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, beroendevård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt. Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård för barn, unga och deras familjer samt för vuxna.
Familjerättsgruppen är organiserad under familjehem- och familjerättsenheten. Nu utökar vi vår grupp och söker en till familjerättssekreterare!
För att balansera de höga krav som ställs i yrket erbjuder förvaltningen samtliga myndighetsutövande medarbetare en timmes reflektionstid per arbetsdag.
Hos oss på individ- och familjeomsorgen har du goda möjligheter till kompetensutveckling och du är aktivt med i utvecklingen av verksamheten i enlighet med vårt uppdrag. Vi har regelbunden extern grupphandledning.
Andra förmåner som erbjuds är: Semesterväxling, årsarbetstid, friskvårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter, extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år, personal- och fritidsföreningen Pulsen.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar.
Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Familjerättens uppgift är att med utgångspunkt från barnets bästa stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor utifrån föräldrabalken och socialtjänstlagen. Familjerättssekreterarna utreder frågor kring vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätt samt handlägger ärenden om faderskap/föräldraskap. Vi utreder även adoption, vårdnadsöverflytt och möjligheten att skriva avtal. En del av arbetet innebär att vara rådgivande i familjerättsliga frågor.
Familjerättssekreterare arbetar också med informationssamtal och samarbetssamtal. Att prioritera det förebyggande arbetet med samarbetssamtal tror vi genererar färre uppdrag från domstol, vilket gynnar de berörda barnen. Vi arbetar aktivt för att öka barns delaktighet och inflytande i vår verksamhet.
Som familjerättssekreterare arbetar du både självständigt och nära tillsammans med övriga kolleger i teamet. Teamet som arbetar med familjerätt består nu av fyra familjerättssekreterare och nu vi ska bli fem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Tidigare erfarenhet av familjerättsligt arbete är meriterande. Du behöver vara trygg i din yrkesroll, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har även god förmåga, och är intresserad av, att samverka med kollegor och andra interna och externa samarbetspartners. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du erbjuds ett meningsfullt och självständigt arbete i en kreativ arbetsgrupp där vi drar nytta av varandras erfarenheter, är måna om varandra och trivs tillsammans. Vi kommer att fästa stor betydelse vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Om du känner att beskrivningen stämmer på dig är du varmt välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I en här rekryteringen kommer vi att tillämpa fortlöpande urval till intervju, så tveka inte med att skicka in din ansökan!
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/187".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
Enhetschef
Anna Hall anna.hall@sandviken.se 026-24 16 73
