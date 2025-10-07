Familjerättssekreterare
2025-10-07
Hur kan vi bäst stötta familjer i livets mest avgörande stunder? Det är en fråga vi ständigt arbetar med. Som familjerättssekreterare hos oss blir du en viktig del av en enhet som vill göra skillnad - för barn, föräldrar och familjer i Skellefteå. Här får du arbeta med komplexa och meningsfulla frågor där ditt engagemang, din struktur och din förmåga att skapa tillit verkligen gör skillnad.? Kanske är det här ditt nästa steg? Nu söker vi en familjerättssekreterare för ett ettårigt vikariat.
Välkommen med din ansökan!
DIN ROLL?
I rollen som familjerättssekreterare arbetar du med frågor som rör barns trygghet och familjers rättigheter. Arbetet är mångfasetterat och stimulerande och ger dig möjlighet att möta människor i många olika livssituationer. På uppdrag av tingsrätten gör du vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, snabbupplysningar och följer upp beslut om umgänge med umgängesstöd. Du utreder och fastställer faderskap och föräldraskap, och genomför också medgivande- och adoptionsutredningar. Ibland handlar det om att utreda vem som ska bli barnets nya vårdnadshavare.?
Vi erbjuder dagligen rådgivning till föräldrar som behöver stöd i familjerättsliga frågor, och leder samarbetssamtal för att hjälpa föräldrar att hitta lösningar kring vårdnad, boende och umgänge. Vi arbetar också med att ta fram juridiskt bindande avtal och håller informationssamtal inför eventuella domstolsprocesser. Ett viktigt fokus för oss är det förebyggande arbetet - att stötta föräldrar tidigt och skapa bättre förutsättningar för barnen.?
Du arbetar nära kollegor, chef och andra professionella både inom kommunen och tillsammans med andra myndigheter och organisationer. Genom samverkan hittar vi de bästa lösningarna för barn och familjer i Skellefteå.? ?
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET?
Du har?socionomexamen och?god kunskap om lagstiftningen inom socialtjänst och familjerätt.?Har du erfarenhet av familjerättsarbete eller utredningsarbete som socialsekreterare är det meriterande, liksom kunskap om barns utveckling, utvecklingspsykologi och samtalsmetodik.?
Du trivs i mötet med människor och bygger förtroendefulla relationer på ett naturligt sätt. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt, liksom att kommunicera tydligt och respektfullt. Du har lätt för att analysera och se samband, och du behåller lugnet även i komplexa situationer.?
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och kunna planera och prioritera ditt arbete på ett genomtänkt sätt. Samtidigt är du flexibel och lyhörd för andras behov, med en god pedagogisk förmåga och förståelse för att människor tar till sig information på olika sätt.??
För arbetet krävs att du har?god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt B-körkort.?? ?
DIN NYA ARBETSPLATS?
Som medarbetare i Skellefteå kommun blir du också en del av något större - en plats med stark framtidstro och ett samhälle i snabb utveckling.?På socialkontoret, som är kommunens största förvaltning, arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet och ge stöd till människor i olika livssituationer. Som familjerättssekreterare blir du en del av enheten för individ- och familjeomsorg, där vi har en kultur av nära samarbete, kollegialt stöd och ständig utveckling. Vi erbjuder handledning, kompetensutveckling, bra semestervillkor, friskvårdsbidrag och företagshälsovård - allt för att du ska må bra och ha balans i livet.?
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun?
plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra?förmåner (https://skelleftea.se/formaner)?och
se?lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)?för
olika yrkesroller i kommunen.?? ?
BRA ATT VETA?
Tjänsten är en ettårig tidsbegränsad anställning och tillträde sker efter överenskommelse. Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.?
Hör gärna av dig till oss om du har frågor och funderingar om arbetet.??
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
