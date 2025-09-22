Familjerättssekreterare
2025-09-22
Välkommen till enheten för barn och unga i Tierps kommun. Vår familjerätt söker en familjerättssekreterare för en tillsvidareanställning.
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och klienter. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att i viss mån arbeta på distans. Hos oss erbjuds du bland annat ett tillgängligt ledarskap med bland annat regelbunden avstämning med närmsta arbetsledare, extern handledning av leg. psykoterapeut, friskvårdsersättning på 3000 kr, semesterväxling, flextidsavtal och kompetensutveckling.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Vårt arbetsklimat är tillåtande med högt i tak och atmosfären är otvungen och avspänd med mycket skratt, vilket är en god jordmån för nya idéer och infall. Vi tror att engagemang föds genom uppmuntran och tillit. Därför eftersträvar vi ett kreativt arbetsklimat med stimulerade medarbetare som bidrar till såväl dynamik som utveckling. För oss är det viktigt med den kollegiala tillhörigheten och det kollegiala stödet där du verkar för ett respektfullt och trevligt arbetsklimat. Det är också viktigt att våra medarbetare kan ha en god balans i livet mellan privatliv och arbetsliv.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vi söker en familjerättssekreterare som vill vara med och utveckla arbetet i Tierps kommun där nya arbetssätt testas fram och där förändring drivs med engagemang, hjärta och kompetens. Familjerätten är organiserad under mottagningen och du arbetar tillsammans med fem socialsekreterare , två skolsocionomer samt en gruppledare. En av socialsekreterarna har särskild inriktning familjerätt och kommer vara din närmsta kollega i det familjerättsliga området. Vi är i en förändringsresa i och med nya SoL och arbetar aktivt för att vara en lättillgänglig och uppsökande socialtjänst där vi samverkar med många olika professioner samt andra enheter på IFO. Det ska vara lätt för medborgarna att komma i kontakt med oss och det ska gå snabbt från kontakt till stöd eller hjälp vidare till rätt instans. I det arbetet är familjerätten en viktig del.
Som familjerättssekreterare arbetar du med att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor utifrån Föräldrabalken och Socialtjänstlagen alltid med barnets bästa i fokus.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat
- utredningar om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av Tingsrätten
- frivilliga samarbetssamtal på initiativ av föräldrar eller på uppdrag av Tingsrätten
- handläggning av faderskap, avtal, pass- och namnärenden
- verkställande av umgänge med umgängesstöd
- medgivandeutredningar inför adoption och uppföljningsrapporter
- rådgivning inom familjerätt
- samarbete med andra delar av socialtjänsten.
- Informationssamtal
- Utredning av SFVKvalifikationer
• Socionomexamen eller utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
• Mångårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens familjerätt i närtid eller inom barn- och unga. Meriterande om erfarenhet finns inom båda områdena.
• Goda kunskaper om aktuell lagstiftning inom aktuella områden.
• God förmåga av att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
• God förmåga att kunna ta initiativ, reflektera, organisera, samarbeta, vara flexibel och genomföra arbetet självständigt.
Utifrån att arbetsuppgifterna inom familjerätten innebär en stor variation behöver du ha en god förmåga att anpassa dig till nya situationer och kunna strukturera och planera ditt arbete väl. Du stimuleras av att vara med och utveckla och förbättra verksamheten och är bra på att hantera människor i kris och konflikt. Du känner stort ansvar för arbetet, är noggrann och arbetar rättssäkert.
Resor och hembesök ingår i tjänsten så därför behöver du ha B-körkort för manuell bil.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi rekryterar löpande under ansökningstiden!
Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen.
