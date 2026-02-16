Familjerättsjurist - Juristbolaget
Välkommen hem till en arbetsplats bland vänner!
Juristbolaget® växer och därför söker vi en engagerad jurist med erfarenhet inom ekonomisk familjerätt till vårt team i Stockholm som delar vår passion att hjälpa människor i familjerättsliga frågor. Den personliga viljan att hjälpa andra, glädjen och strävan i att göra skillnad för medmänniskor är den viktigaste egenskapen hos våra medarbetare. Våra medarbetares unika egenskaper är kraften, kapaciteten och det sällsynta med Juristbolaget!
Vi ger dig din nästa utmaning!
Vi har en stor efterfrågan på våra tjänster inom ekonomisk familjerätt. Som jurist hos oss utgår du ifrån vårt huvudkontor i centrala Stockholm, men uppdrag hålls i hela Storstockholm samt resor runt om i Sverige förekommer.
Dina arbetsuppgifter Som jurist hos oss kommer du självständigt arbeta med familjerättsliga ärenden så som bouppteckningar, bodelning- och arvskiften samt dödsboförvaltning. Du kommer även att bistå klienter med juridisk rådgivning samt upprätta juridiska dokument så som testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev. Du är trygg, har en stark egen drivkraft och trivs med att arbeta självständigt.
Högpresterande och älskar människor!
Samtidigt är du en stark lagspelare, människoälskare med hög social kompetens. Du har förståelse för att vi är varandras framgång och du trivs i en roll som handledare för juniora kollegor. Du är strukturerad, noggrann och affärsmässig. Vi ser också att du vill arbeta i ett proaktivt företag under tillväxt med högt arbetstempo, förväntningar och effektiva beslutsprocesser med högt i tak. Du är också trygg i att arbeta med digitala administrations- och klienthanteringssystem.
Vi är en familjär arbetsplats!
Du kommer att ansluta dig till ett dedikerat team med familjär stämning, med gemensam strävan. Samarbetsförmåga, genomförandekraft och driv till initiativ värderas för att uppnå gemensamt resultat. Vi prioriterar personlig utveckling och välmående för våra anställda och vill möta varandra och våra kunder med lyhördhet och medmänsklighet. Du erbjuds ett omväxlande arbete med stimulans i mycket varierande arbetsuppgifter, i stundtals högt tempo, men alltid omgiven av varma kollegor.
En arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter!
Då vi är en mindre och privatägd juristbyrå kan vi erbjuda unika förmåner och utvecklingsmöjligheter för dig som anställd. Vi månar om balans mellan privatliv och arbetsliv och erbjuder våra medarbetare flexibel arbetstid. Vi erbjuder friskvårdsbidrag,
pensionsavsättningar och för att du ska kunna växa i din roll erbjuder vi breddutbildningar varvat med individuella utbildningsinsatser.
Vem är du?
Du har en juristexamen eller Jur. kand. Minst 2 års tidigare arbetserfarenhet inom den ekonomiska familjerätten är ett krav. Tjänstens omfattning är heltid, 100%. Tillträde efter överenskommelse.
