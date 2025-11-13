Familjerådgivare i Malmö stad
2025-11-13
Ref: 20252662 Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en familjerådgivare vars främsta uppgift är att genom samtal medverka till att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter, främst i par- och familjerelationer. Även relationsinriktat arbete med en enskild, familjer och grupper kan förekomma. I uppdraget ingår, förutom att erbjuda samtal och ge vägledning, även vid behov att arbeta förebyggande och utåtriktat.Kvalifikationer
• Socionomexamen eller beteendevetenskaplig universitet- eller högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Examen i Psykoterapiutbildning steg 1
• Minst tre års arbetslivserfarenhet av socialt behandlingsarbete med familjer
• Tjänsten förutsätter att du har goda kunskaper i svenska samt engelska och att du kan uttrycka dig väl i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet och kunskap av att ha arbetat med par samt erfarenhet av att arbeta med flera personer i rummet. Det är också värdefullt om du, vid sidan av svenska och engelska, behärskar andra språk.
Som person är du trygg och stabil med en god självinsikt och kan skilja på det personliga och professionella. Du är flexibel och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. När förutsättningar ändras ser du möjligheter i förändringar och har ett konstruktivt och lösningsorienterat förhållningssätt. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Vidare är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter, har ett stort kundfokus och är inriktad på att prestera och skapa resultat.
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga kompetenser.
Om arbetsplatsen
Familjerådgivningen i Malmö stad är en kommungemensam verksamhet som tillhör Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Verksamheten erbjuder par hjälp med samtal för att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Familjerådgivningen arbetar under särskilda sekretessbestämmelser och klienterna söker själva hjälp på eget initiativ.
Arbetsplatsen är belägen i centrala Malmö och gruppen består av tio familjerådgivare. Som familjerådgivare kommer du att vara del av en kompetent och självgående grupp med hög professionalitet och gott samarbete.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad 6 månader med möjlighet till förlänging
Omfattning: Heltid/Deltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp utdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister, examensbevis samt id-handling (pass eller nationellt id-kort). Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
