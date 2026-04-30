Familjehemssekreterare
2026-04-30
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Som en del i vårt kvalitetsarbete tillsätter vi nu ytterligare en familjehemssekreterare för att stärka stödet till familjehemmen.
Välkommen till Ludvika kommun - en plats där vi arbetar tillsammans och gör varandra bättre. Vår värdegrund, Lagandan, genomsyrar allt vi gör och bygger på fyra viktiga delar: relationer, glädje, lärande och driv.
Hos oss är samarbete och gemenskap centralt. Vi tror på styrkan i en god lagkänsla, där vi stöttar varandra, delar kunskap och hela tiden vill utvecklas - både som individer och som organisation.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen är en del av Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun. Vi är cirka 120 medarbetare organiserade i fem enheter: Utredningsenheten, Stöd- och försörjningsenheten, Familjehem- och familjerättsenheten, Öppenvårdsenheten samt Arbetsmarknad och integration (AMI).
Vill du göra verklig skillnad för barn och familjer?
Vi söker nu en engagerad familjehemssekreterare som vill vara med och skapa trygga och hållbara familjehemsplaceringar.
I rollen som familjehemssekreterare arbetar du med att rekrytera, utreda och stötta familjehem. Du är ett viktigt stöd för familjehemmen i deras uppdrag och bidrar till att skapa goda förutsättningar för placerade barn att utvecklas i en trygg miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rekrytera och utreda nya familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner
Ge stöd och utbildning till familjehem
Följa upp pågående placeringar
Samarbeta nära barnsekreterare och andra professioner
Verka för att familjehem och barn får rätt stöd utifrån sina behov
Du arbetar i nära samverkan med barnsekreterare, där ni tillsammans ansvarar för att insatserna kring barnet och familjehemmet håller hög kvalitet och utgår från barnets bästa.
Sedan 2024 är Ludvika en av 11 kommuner i Dalarna som samverkar genom Dalarnas familjehemsresurs, DFR som hjälper oss att rekrytera familjehem till en gemensam familjehemsbank.
Vi söker dig som:
Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
Har erfarenhet av socialt arbete, gärna inom familjehemsvård
Är trygg i att arbeta både självständigt och i team
Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer
Är strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt
Har B-körkort
Hanterar det svenska språket till fullo i tal och skrift
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Ett nära och stöttande samarbete med kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling
En arbetsplats som värnar om kvalitet och arbetsmiljö
Vi deltar i Yrkesresan, vilket ger dig en tydlig struktur för kompetensutveckling.
Som anställd i Ludvika kommun har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken, Jobba hos oss.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Lön: Månadslön enligt överenskommelse.
Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret ska kunna lämnas inför eventuell anställning.
Du ska kunna uppvisa legitimation och lämna examensbevis vid intervju.
Upplysningar
Enhetschef: Britt Larsson, 0240-860 67, britt.larsson@ludvika.se
1:e socialsekreterare Louise Thegel Öjefelt, 0240-862 67, louise.thegel.ojefelt@ludvika.se
Arbetstagarorganisationer nås via växel, 0240-860 00.
Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2026. Urval sker löpande under ansökningstiden och intervjuer kan komma ske innan sista ansökningsdagen. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till oss på Familjehems- och familjerättsenheten i Ludvika kommun, där vi arbetar för att göra skillnad för barn och unga - varje dag. Arbetsgivare: Ludvika kommun, Social- och utbildningsförvaltningen Så ansöker du
