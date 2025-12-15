Familjehemssekreterare
Vill du göra skillnad för barn och unga? Bli vår nya familjehemssekreterare i Vara!
Vi på Vara kommun satsar på framtiden - och nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår familjehemsvård! Hos oss blir du en del av ett varmt och engagerat team där samverkan, humor och arbetsglädje är lika viktigt som professionalism.
Varför välja oss?
- Rimlig arbetsbelastning - vi värnar om din balans.
- Trygg start med introduktion och handledning.
- Kontinuerlig kompetensutveckling - vi investerar i din framtid.
- Friskvård och förmåner som semesterväxling och en aktiv fritidsförening.
- Rabatterade biljetter till Vara konserthus - kultur nära till hands!
Din roll hos oss
Som familjehemssekreterare är du en nyckelperson i arbetet kring barn som är placerade i familjehem. Du arbetar med hela nätverket: barnet, biologiska föräldrar och familjehem. Dina uppgifter inkluderar:
- Rekrytering, utbildning och handledning av familjehem.
- Aktivt bidra till utvecklingen av familjehemsvården i Vara.
- Uppföljning av familjehemsplacerade barn.
Du blir en del av Familjeenheten, där vi arbetar nära socialsekreterare och familjebehandlare. Hos oss finns även en samordnare för vardagsnära stöd, en 1: socialsekreterare för utredarna och en samordnare för Familjecentralen och Vara familjeteam.
Vi söker dig som
- Är socionom eller socialpedagog med kunskap om sociallagstiftningen.
- Har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga.
- Har gärna arbetat med placerade barn och unga.
- Är flexibel, noggrann och trygg i din yrkesroll.
- Har körkort och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - vi söker dig som är empatisk, reflekterande och som bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vill du vara med och göra skillnad?
Sök tjänsten och bli en del av ett team som stöttar varandra och gör varandra bättre - varje dag!
Övrig information till sökande
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
