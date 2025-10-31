Familjehemskonsulent/skyddskonsulent
Kasam Behandlingsfamiljer AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Familjehemskonsulent till Kasam Behandlingsfamiljer & Avara Specialistteam
Arbetsgivare: Kasam Behandlingsfamiljer AB / Avara Specialistteam
Plats: Stockholm
Omfattning: 80 % upp till heltid (enligt övk.)
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-10-31Om företaget
Kasam Behandlingsfamiljer är en del av Kasam- och Avara-gruppen - en verksamhet med helhetsfokus på barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter, trauma, eller psykosocial problematik. Vi erbjuder konsulentstödd familjehemsvård, behandlingsfamiljer, samt utrednings- och stödinsatser genom våra specialistteam.
Inom Avara Specialistteam arbetar vi tvärprofessionellt med spetskompetens inom skydd, heder, trauma, beteendeproblematik och gängrelaterad utsatthet. Vårt arbete präglas av säkerhet, struktur, behandling och relationsskapande stöd - alltid med barnets bästa i fokus.
Om rollen
Som familjehemskonsulent i Avaras specialistteam har du ett centralt och varierat uppdrag. Du ansvarar för:
Stöd, handledning och vägledning till familjehem och behandlingsfamiljer
Utredningsarbete enligt "En varaktig relation"
Samordning av insatser i nära samarbete med socialtjänst, BUP och skolor
Genomförandeplaner, uppföljning och dokumentation enligt BBIC
Medverkan i matchningsarbete och rekrytering av nya familjehem
Deltagande i metodhandledning och kvalitetsutveckling tillsammans med Avara Specialistteam
Du blir en del av ett erfaret och engagerat team där psykologer, terapeuter, socionomer och säkerhetssamordnare samarbetar för att skapa trygghet och utveckling för placerade barn.
Vi söker dig som
Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning inom socialt arbete
Har minst tre års erfarenhet av arbete inom socialtjänst och familjehemsvård.
Har god förmåga att dokumentera, strukturera och samverka
Är trygg i din yrkesroll, självgående och har ett relationsskapande bemötande
Har B-körkort och kan resa i tjänsten
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom exempelvis:
DBT, TMO, MI, KBT, Trygghetscirkeln, Re-Pulse, trauma- eller säkerhetsarbete (Check-15, HEVA, FREDA, SARA-V).
Vi erbjuder
Arbete i en modern och värderingsstyrd organisation med korta beslutsvägar
Regelbunden handledning av våra legitimerade psykologer och terapeuter
Interna utbildningar via Avara Academy inom trauma, skydd och hedersrelaterat våld
Möjlighet att påverka verksamhetsutveckling och delta i projektteam
Friskvårdsbidrag, tjänstepension och utvecklingsplanSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: info@kasamfamilj.se
Märk mejlet med Familjehemskonsulent - Kasam/Avara.
Urval sker löpande.
Vill du arbeta i en värderingsstyrd och engagerad organisation där vi gör verklig skillnad för barn och familjer?
Välkommen till Kasam Behandlingsfamiljer / Avara Specialistteam - där professionalism, säkerhet och kompetens är vår grund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@kasamfamilj.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familjehemskonsulent Sthlm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kasam Behandlingsfamiljer AB
(org.nr 559042-4189)
111 87 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kasam Familj Kontakt
Angelica Kandalina angelica.kandalina@kasamfamilj.se 0721999343 Jobbnummer
9582949