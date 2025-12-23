Familjehemskonsulent
Drömmer du om ett jobb där du varje dag kan göra skillnad i andras liv och samtidigt utvecklas som person?
Hos oss på Familiaris blir du en del av något större - ett team som tillsammans skapar trygghet och glädje för andra. Välkommen till oss!
Om oss på Familiaris AB
Familiaris är ett familjeägt företag med bred och djup kunskap inom flera viktiga områden. Vi arbetar med evidensbaserade metoder och teorier för att stötta, utbilda och vägleda våra familjehem.
Vår personal har expertis inom områden som LSS/NPF, trauma, alternativ kommunikation, lågaffektivt bemötande, anknytningsstörningar, intellektuell funktionsnedsättning (IF) och drogprevention.
Det som gör oss unika är att alla våra konsulenter har personlig erfarenhet som jourhem, familjehem eller kontaktpersoner, vilket ger oss en genuin förståelse och ett starkt engagemang.
Vi brinner för att ge barn och unga den trygghet och meningsfullhet de behöver. Med flexibilitet, kreativitet och nära samarbete med socialtjänsten strävar vi efter att skapa en stabil och kärleksfull miljö för varje barn vi möter.
Läs mer om oss på vår hemsida: www.familiaris.sePubliceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Familiaris AB söker en familjehemskonsulent med placering i Stockholm. Tjänsten som familjehemskonsulent är en tillsvidareanställning på heltid (100 %).
I rollen som familjehemskonsulent är din främsta uppgift att handleda och stödja familjehem i deras uppdrag när de tar emot barn och ungdomar i sina hem. Du kommer även att arbeta med rekrytering och utredning av nya potentiella familjehem samt vara delaktig i grundutbildningen "Ett hem att växa i".
Utöver detta kan rollen innefatta sociala konsulttjänster för kommuner, såsom BBIC-utredningar och föräldrastödsinsatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Besök hos familjehemmet.
Ansvar för löpande dokumentation.
Kontakt med socialtjänst och andra vårdinstanser/myndigheter.
Stödinsatser för de placerade vid behov.
Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter.
Jourarbete.
Digital grupphandledning med familjehemmen.
Fysisk och digital handledning i personalgruppen.
Aktivt deltagande i det systematiska kvalitetsarbetet.
Om dig
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet av arbete med barn och unga inom familjehemsvård, antingen inom socialtjänsten eller i privat regi.
Socionomexamen är ett krav.
Det är meriterande om du har genomgått handledarutbildning med inriktning mot familjehemsvård.
Vi ser gärna att du är bosatt i Stockholm eller närliggande områden.
Som person är du engagerad, noggrann, prestigelös och lösningsfokuserad. Du är duktig på att bemöta människor och kan arbeta både självständigt och i grupp. Tycker du om att köra bil är det ett plus, eftersom arbetet innebär resor.
Vad vi erbjuder
Familiaris AB erbjuder en arbetsplats där du får vara en viktig del av våra insatser för att skapa trygghet och framtidstro för barn och unga. Vi är ett sammansvetsat team som stöttar varandra och erbjuder kontinuerlig utveckling inom området.
Övrig information
Tjänstgöringsgrad: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Placeringsort: Stockholm, med resor inom tjänsten.
Arbetstid: Vardagar kl. 08:00-17:00 (förtroendearbetstid, med viss flexibilitet).
Jour: En veckas jour i rotation bland personalen.
Kontor: Familiaris AB, Akalla.
Vid anställning begär vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret enligt lagen om registerkontroll.
Lön: Fast månadslön.
Sista ansökningsdatum: 20 december 2024.
Skicka din ansökan till Mehrako.Masifi@familiaris.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
