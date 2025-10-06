Familjebehandlare öppenvård barn
Hos oss får du kombinera kvalificerat behandlingsarbete med nära samverkan kring barnet och hela familjens situation. Du blir en del av ett erfaret och engagerat team som stöttar varandra och utvecklar arbetssätt tillsammans.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
På Öppenvård Barn och Familj arbetar du med barn upp till 12 år och deras familjer. Vårt mål är att tillsammans med familjerna skapa förändring som gör vardagen tryggare och mer fungerande. Genom att stärka föräldrarnas delaktighet och tilltro till sin egen förmåga bidrar du till att de hittar nya sätt att hantera sina utmaningar.
Arbetet har utgångspunkt i barnets situation, men också i den miljö som barnet lever i. Du ser helheten och arbetar för att minska riskfaktorer och stärker skyddande faktorer. Det kan handla om att utveckla föräldraförmågor, stötta i relationer eller skapa rutiner som gör vardagen enklare.
Samverkan är en viktig del av din vardag. Du har nära kontakt med föräldrar, men också med skola, fritidsverksamheter och andra vårdgivare som barn- och ungdomspsykiatrin. Tillsammans bidrar ni till att barnet och familjen får ett sammanhållet stöd. Uppdragen kommer från socialsekreterare och ger ramarna för ditt arbete, men inom dessa ramar finns utrymme att anpassa insatserna efter varje familjs unika behov.
Din kompetens
Vi söker dig med en akademisk examen som socionom eller beteendevetare, eller en annan liknande högskoleutbildning i kombination med relevant erfarenhet. Du har god kännedom om socialtjänstlagen och angränsande lagstiftning samt är van att dokumentera. Arbetet innebär hembesök och möten på andra platser och du behöver ha B-körkort och känna dig bekväm med att köra bil. I uppdraget ingår även arbetstid på morgon eller kväll när det behövs för att möta barn och familjer före eller efter skol- och arbetstid."
Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta professionellt med barn, föräldrar och familjer. Du kan arbeta självständigt, samtidigt som du värdesätter samarbete och vet när du behöver stöd. Din förmåga att skapa förtroende och bygga relationer gör att du når fram till familjerna, och du har en öppenhet och respekt som gör att du möter människor utifrån deras olika behov och förutsättningar. Har du dessutom erfarenhet av psykosocial problematik, funktionsnedsättning eller behandlingsinriktade utbildningar för arbete med familj och barn ser vi det som meriterande.
Vi erbjuder
Du blir en del av en engagerad arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att göra skillnad för barn och familjer. Vi är en del av socialtjänstens öppenvård och vi bedriver kvalificerat psykosocialt behandlingsarbete. Här möter du kollegor med både bred och djup kompetens, och tillsammans delar vi kunskap och erfarenheter för att ge bästa möjliga stöd till familjerna vi möter.
Som ny medarbetare får du en introduktion som ger dig en trygg start i rollen. Du får också en mentor som stöttar dig under den första tiden. Vi erbjuder kontinuerlig handledning, både internt och externt, och vi ser till att du får relevant vidareutbildning som stärker dig i ditt arbete. När behoven förändras eller forskning visar på nya metoder är du med och utvecklar vårt arbetssätt.
Vi är stolta över vår arbetsplats och över det viktiga arbete vi gör - tillsammans skapar vi förutsättningar för barn och familjer att växa och utvecklas.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
